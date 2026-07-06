Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 6 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 644,73 pesos colombianos.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue de -3.34% y en el último año acumuló -10.52%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 10.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.28%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real fue irregular: registró cuatro alzas, cuatro bajas y dos jornadas sin cambios; los avances iniciales se vieron compensados por retrocesos en la mitad y al final, por lo que terminó prácticamente en el mismo nivel que al inicio.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: