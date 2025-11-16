Un país latino construyó el monumento más grande del mundo: es más alto que el Cristo Redentor y está ubicado en esta provincia.

Un país latino inauguró una obra monumental que ya figura entre las más imponentes del mundo: una estatua dedicada a Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil. Con 54 metros de altura, supera incluso al reconocido Cristo Redentor de Río de Janeiro, convirtiéndose en un nuevo símbolo religioso y turístico para la región.

La inauguración despertó la atención de miles de fieles y visitantes que viajaron en caravana hacia la ciudad de Crato, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial. Para muchos residentes, la escultura representa un hito histórico que consolida el crecimiento del turismo religioso en el país.

El monumento más grande del mundo está en Brasil

La nueva estatua fue creada por el artista brasileño Ranilson Viana, quien supervisó personalmente el desmontaje de una figura anterior de 45 metros que ocupaba el lugar desde 2014. La devoción local, sin embargo, se remonta a 1953, cuando la primera imagen de la Virgen de Fátima llegó desde Portugal.

La estatua fue inaugurada recientemente en Brasil. (Fuente: archivo) Shutterstock

Según el Gobierno de Ceará, la escultura es considerada la más alta del mundo dedicada a Nuestra Señora de Fátima, y se erige ahora como un atractivo religioso de alcance internacional. El acto inaugural incluyó misa, bendiciones y actividades culturales acompañadas por miles de asistentes.

La obra no solo tiene un valor espiritual: autoridades locales destacan que impulsa el comercio, aumenta el flujo de visitantes y genera ingresos para cientos de familias del sector. Solo en la región del Cariri, el turismo religioso moviliza anualmente millones de reales.

La obra que supera al Cristo Redentor

Los 54 metros de la nueva estatua superan ampliamente los 38 metros del Cristo Redentor, uno de los monumentos más famosos de Brasil y destino habitual de peregrinos y turistas. Con esta obra, Crato se suma a las ciudades latinoamericanas que buscan consolidar circuitos turísticos basados en la fe.

Pese al impacto de la estatua, el escultor Ranilson Viana ya trabaja en un proyecto aún mayor: un monumento dedicado a Santa Ana, madre de María y abuela de Jesús, que se construye en su ciudad natal de Petrolina. La figura medirá 57 metros, lo que la convertirá en el monumento más alto de Brasil una vez inaugurada.

Viana explicó que su dedicación al arte religioso nace de la influencia de su abuela, quien lo crió, y se profundizó tras la pérdida de su hijo de dos meses. Hoy considera que su misión es fortalecer la fe de las personas a través de su obra.

Dónde queda el nuevo monumento y por qué atraerá a miles de visitantes

La estatua de Nuestra Señora de Fátima se encuentra en Crato, una ciudad fundada a fines del siglo XVIII y reconocida como punto central del turismo religioso del noreste brasileño. Con una población superior a los 130 mil habitantes, el municipio ya recibe a miles de peregrinos cada año.

El Gobierno de Ceará estima que la nueva atracción incrementará aún más el movimiento turístico, reforzando su papel en la economía local y ampliando los circuitos de peregrinación en la región.

La nueva estatua es más grande que el Cristo Redentor. (Fuente: archivo) Shutterstock

Los monumentos más grandes del mundo