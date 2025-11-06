Durante los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19, cuando la mayoría de los restaurantes cerraban sus puertas o se adaptaban a la modalidad de domicilios, nació Colorado Panadería. El establecimiento comenzó como una tienda de sándwiches, pero rápidamente se transformó en una panadería con una propuesta basada en ingredientes locales y recetas artesanales.

Ubicado en la Calle 66 con Carrera 4, en Bogotá, el lugar se conquistó el corazón de sus clientes gracias a su enfoque en el pan y el maíz. Detrás del proyecto estaban los mismos fundadores de Mesa Franca, uno de los restaurantes más destacados del país.

La calidad, el sabor y el cuidado en cada plato lo convirtieron en uno de los sitios favoritos de los capitalinos.

Se despide el restaurante más querido de la Capital: sus platos inolvidables

Entre los platos más recordados de Colorado Panadería estaban el pastel de pollo con salsa de chontaduro, inspirado en la tradición vallecaucana, y el tamal con papa criolla, guiso de chorizo, huevo frito y queso de oveja rallado. Su carta, con precios entre $25.000 y $35.000, ofrecía sabores que combinaban lo ancestral con lo contemporáneo.

La propuesta gastronómica del lugar era celebrada por su originalidad y respeto por los ingredientes colombianos. Muchos clientes destacaban el ambiente acogedor y la atención cercana como parte fundamental de la experiencia. “Era uno de mis sitios favoritos en Bogotá”, comentó una seguidora en redes tras conocerse el cierre.

El mensaje de despedida que llegó a los corazones de los bogotanos

Aunque no se han compartido detalles oficiales sobre los motivos del cierre, factores como las secuelas económicas de la pandemia y las obras urbanas que dificultan el acceso en varias zonas de Bogotá han impactado de forma negativa al sector gastronómico y Colorado Panadería no fue la excepción.

En su cuenta oficial de Instagram, el restaurante publicó un breve pero emotivo mensaje: “¡Colorado se despide! Ya estamos cerrados. Gracias a todos nuestros empleados, proveedores y clientes que disfrutaron con nosotros”. Las reacciones no se hicieron esperar: “Muero de tristeza”; “Voy a extrañar este lugar donde siempre fui feliz”; “Qué triste, ahora dónde encontraré mis galletas de mambe”, escribieron algunos de sus seguidores.