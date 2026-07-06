Oficial | Colombia impedirá el ingreso y la salida del país a quienes viajen con el pasaporte vencido

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Viajar al exterior desde Colombia implica cumplir una serie de requisitos migratorios, pero uno de los más importantes es contar con un pasaporte vigente. Sin este documento en regla, las autoridades pueden impedir tanto el ingreso como la salida del país, ya que se trata de una condición obligatoria para realizar viajes internacionales.

El control no depende únicamente de Migración Colombia. Antes de abordar un vuelo, las aerolíneas también revisan que cada pasajero cumpla con los requisitos exigidos por el país de destino. Si el pasaporte está vencido, presenta daños o no reúne las condiciones necesarias, el viaje puede quedar suspendido incluso antes de llegar al control migratorio.

¿Por qué es obligatorio tener el pasaporte vigente?

La normativa colombiana exige que quienes viajen al exterior presenten un pasaporte válido y en buen estado, salvo los casos en los que existan acuerdos internacionales que permitan utilizar otro documento de viaje.

Además de comprobar que el documento no esté vencido, las autoridades verifican que pueda ser leído correctamente y que no presente deterioros que impidan confirmar la identidad del titular.

A esto se suma otro requisito frecuente en numerosos países, exigir que el pasaporte tenga una vigencia mínima de entre tres y seis meses desde la fecha prevista de ingreso. Por ese motivo, un documento que aún no venció puede igualmente impedir el viaje si no cumple con ese plazo.

Los dos controles que determinan si puede viajar

El primer control se realiza durante el check-in, cuando la aerolínea verifica que el pasajero reúna toda la documentación exigida por el destino.

Oficial | Colombia impedirá el ingreso y la salida del país a quienes viajen con el pasaporte vencido (Fuente: Getty Images) Getty Images

Si detecta que el pasaporte está vencido o no cumple con la vigencia requerida, puede negar el embarque para evitar sanciones impuestas por las autoridades migratorias del país de destino.

Posteriormente, el viajero debe pasar por el control de Migración Colombia, donde se revisa nuevamente la autenticidad, el estado y la vigencia del documento.

Si durante esta inspección se detecta alguna irregularidad, la salida del país no será autorizada, aun cuando el pasajero tenga el boleto emitido y el equipaje registrado.

El error más frecuente que puede impedir el viaje

Uno de los inconvenientes más comunes entre quienes planean un viaje internacional es esperar hasta último momento para revisar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Muchas personas creen que alcanza con que el documento continúe vigente al momento de viajar. Sin embargo, varios países exigen una vigencia mínima adicional de tres o seis meses para permitir el ingreso, especialmente en destinos como los pertenecientes a la Unión Europea y otras regiones.

Cuando este requisito no se cumple, la aerolínea puede impedir el embarque incluso antes de que el pasajero llegue al control migratorio.

¿Qué hacer antes de viajar al exterior?

Las autoridades recomiendan revisar con suficiente anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte y consultar los requisitos migratorios del país de destino antes de comprar los pasajes.

También aconsejan iniciar el trámite de renovación con tiempo, ya que en períodos de alta demanda la asignación de citas puede demorar varios días o semanas.

De esta manera, los viajeros pueden evitar inconvenientes de último momento y asegurarse de cumplir con todas las condiciones necesarias para salir de Colombia y realizar el ingreso al país de destino sin contratiempos.