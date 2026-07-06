Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas? Fuente: Shutterstock

Cambia las sucesiones: los cónyuges serán los exclusivos herederos si se cumplen estas condiciones

Es de suma importancia resaltar que la legislación colombiana otorga a los herederos la facultad de decidir sobre la gestión de la herencia. Esta decisión influye en la posibilidad de asumir deudas, si solo confieren derechos sobre los bienes recibidos o si optan por rechazar la herencia de forma total.

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria en Colombia, se generan incertidumbres respecto a cómo acceder a los fondos y al mismo tiempo evitar la transmisión de deudas. Los familiares deben comprender los procedimientos legales necesarios para proteger su patrimonio y evitar asumir responsabilidades ajenas.

El capital depositado en cuentas bancarias es bloqueado tras el fallecimiento del titular y las entidades bancarias requieren documentos que acrediten a los herederos antes de proceder con la liberación de los fondos. Sin un proceso de sucesión formal, no es factible entablar negociaciones con el banco ni realizar la transferencia de la titularidad de manera legítima.

Cómo aceptar y tramitar una herencia en Colombia

Puntos clave que deben tener en cuenta los herederos:

Decidir si aceptan la herencia, con o sin beneficio de inventario.

Iniciar el proceso de sucesión ante notaría o juez.

Identificar claramente los bienes y deudas del fallecido.

Registrar cualquier rechazo a la herencia de manera oficial para protegerse de reclamaciones.

Los herederos pueden optar por aceptar la herencia, implicando la recepción de bienes junto con las deudas, o bien por aceptarla con beneficio de inventario, limitando así su responsabilidad al valor de los bienes heredados. Esta elección resulta fundamental para salvaguardar el patrimonio y evitar compromisos que excedan lo que correspondería.

Si se pretende no asumir ninguna deuda, existe la capacidad de rechazar la herencia. Esta opción debe ser registrada formalmente para que los acreedores del fallecido no puedan efectuar reclamaciones sobre sus familiares.

Ley de Sucesiones: ahora, un juez determinará cómo se dividen los bienes entre los herederos (foto: IA).

Cómo hacer la sucesión y transferir bienes

Es fundamental realizar un proceso de sucesión, ya sea ante notaría o ante un juez, para cualquier trámite subsiguiente. Este procedimiento es esencial para identificar a los herederos y determinar los activos y pasivos que conforman la herencia.

La ausencia de una sucesión formal imposibilita a las entidades bancarias la negociación o transferencia de la propiedad de inmuebles o cuentas. Solo al completar estos procedimientos, los familiares podrán acceder a los fondos y administrar los bienes heredados sin poner en riesgo su patrimonio.

Asimismo, cuando un heredero desea mantener una vivienda con deuda hipotecaria, el proceso legal proporciona un manejo intermedio que salvaguarda sus intereses y evita la necesidad de liquidar la totalidad del crédito de manera inmediata. El cumplimiento de la sucesión y los trámites legales pertinentes es crucial.