Poderosos empresarios presentaron 24 propuestas a Abelardo de la Espriella para reactivar la economía de Colombia

A pocos días del inicio del proceso de transición presidencial, un grupo de 24 empresarios, emprendedores y líderes del sector privado presentó una serie de propuestas dirigidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el objetivo de contribuir a la reactivación económica de Colombia.

La recopilación, publicada por El Colombiano, reúne planteamientos de representantes de sectores como tecnología, infraestructura, salud, construcción, agroindustria y servicios financieros. Aunque las iniciativas abarcan diferentes áreas, la mayoría coincide en la necesidad de crear un entorno más favorable para la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Las principales propuestas para impulsar la economía

Entre las recomendaciones más repetidas aparece la reducción de cargas tributarias para empresas y emprendedores, la simplificación de los trámites administrativos y el fortalecimiento del acceso a fuentes de financiación para compañías en crecimiento.

Los empresarios también plantean promover la innovación, acelerar la transformación digital, incorporar herramientas de inteligencia artificial para aumentar la productividad y ofrecer mayor seguridad jurídica como incentivo para atraer inversión nacional e internacional.

Otro de los puntos destacados es el fortalecimiento de la infraestructura y la creación de condiciones que faciliten el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Financiamiento e innovación, dos de los principales consensos

Uno de los temas que mayor respaldo recibió fue la necesidad de ampliar las alternativas de financiamiento para startups y emprendimientos de alto potencial.

Las propuestas coinciden con iniciativas impulsadas por la Universidad EAFIT, On.Going y el Centro de Incidencia en Valor Público, que promueven convertir el emprendimiento en una política estratégica para impulsar el crecimiento económico mediante mejores condiciones para innovar, acceder a capital y desarrollar nuevos negocios.

Qué propusieron los empresarios

Entre las iniciativas recopiladas se encuentran propuestas para reducir la carga tributaria de las empresas emergentes, facilitar el acceso al crédito, fortalecer el capital de riesgo y simplificar la regulación para quienes desarrollan proyectos innovadores.

A pocos días del inicio del proceso de transición presidencial, un grupo de 24 empresarios, emprendedores y líderes del sector privado presentó una serie de propuestas dirigidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella (Fuente: EFE) Fuente: EFE Ernesto Guzmán

También surgieron planteamientos para impulsar el emprendimiento femenino mediante políticas públicas que reduzcan las barreras de acceso a financiación y espacios de decisión, además de crear condiciones especiales para las startups durante sus primeros años de operación.

En materia de salud, algunos empresarios propusieron potenciar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y la telesalud para convertir a Colombia en un referente regional en innovación aplicada al sector.

Otros representantes plantearon fortalecer la seguridad jurídica, ampliar la bancarización, facilitar el acceso a vivienda y promover mecanismos digitales que agilicen trámites como registros inmobiliarios y procesos notariales.

El mensaje de Karol G al presidente electo

Entre las voces incluidas en la recopilación también aparece la cantante Karol G, quien hizo un llamado para que el nuevo Gobierno gobierne pensando en todos los colombianos, sin distinción de posiciones políticas.

La artista pidió que las decisiones de la próxima administración tengan en cuenta a niños, jóvenes, campesinos, emprendedores y familias , con el objetivo de ampliar las oportunidades para toda la población.

Infraestructura, MiPymes y transformación digital

Las propuestas también ponen el foco en la necesidad de acelerar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la competitividad del país y fortalecer el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas como motor de generación de empleo.

Varios líderes empresariales solicitaron ampliar el acceso a créditos competitivos, reducir la informalidad y el contrabando, simplificar las cargas administrativas y promover la transformación digital del aparato productivo.

Tecnología, talento e inversión para el crecimiento

Otra de las coincidencias entre los empresarios fue la importancia de incentivar la inversión en innovación y facilitar el desarrollo de empresas con capacidad de competir en mercados internacionales.

Entre las propuestas aparecen mecanismos para impulsar el capital semilla, promover la adopción de inteligencia artificial y blockchain en las empresas, fortalecer la formación del talento humano y ofrecer beneficios tributarios para quienes reinviertan en proyectos de innovación.

Además, algunos empresarios plantearon modernizar la regulación mediante esquemas más flexibles, impulsar la economía circular y desarrollar programas específicos para fortalecer sectores como el cacao, la tecnología y los servicios digitales.

En conjunto, las 24 propuestas buscan servir como una hoja de ruta para el nuevo Gobierno, con iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad, aumentar la productividad y generar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico en Colombia.