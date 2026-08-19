Abelardo De La Espriella confirmó nuevos embajadores de Colombia: quiénes fueron designados y qué países siguen pendientes

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El presidente Abelardo De La Espriella avanzó con la conformación del nuevo cuerpo diplomático colombiano y definió representantes para varias de las embajadas y misiones internacionales consideradas estratégicas para el país.

La reorganización incluye figuras provenientes de la política, el sector empresarial y el ámbito académico. Uno de los objetivos planteados por el Ejecutivo es que las representaciones en el exterior tengan un papel más activo en la promoción comercial y la llegada de inversión extranjera a Colombia.

Entre las principales decisiones aparece María Consuelo Araújo como embajadora en Estados Unidos, mientras que Jorge Jaller fue seleccionado para Venezuela y Mauricio Tobón para México.

Quiénes son los nuevos embajadores de Colombia

La nueva estructura diplomática contempla nombramientos tanto en países considerados prioritarios como ante organismos multilaterales.

Entre las designaciones y nombres informados se encuentran:

Estados Unidos: María Consuelo Araújo.

Venezuela: Jorge Jaller.

México: Mauricio Tobón.

España: Carlos Felipe Mejía.

OEA: Alejandro Ordóñez.

Naciones Unidas en Nueva York: Mauricio Gaona.

Portugal: Óscar Gómez.

Reino Unido: Miguel Uribe Londoño.

Israel: Tania Gilinski.

En paralelo, otros destinos todavía atraviesan procesos de definición. Juan Carlos Vélez Uribe habría sido escogido para Ecuador, mientras que Juan Manuel Muñoz figura para Brasil y Juvenal Infante fue propuesto para China, según la información recopilada por medios colombianos.

Para Costa Rica aparece en consideración Orlando Abello y para El Salvador, Miguel Arrázola. En Europa también se mencionó a Juan Gonzalo Ospina para una eventual representación conjunta ante Bélgica y la OTAN, mientras que Martín Eduardo Botero sería el elegido para Países Bajos.

Qué embajadas de Colombia todavía quedan por definir

A pesar del avance en los nombramientos, el Gobierno todavía tiene pendientes algunas representaciones relevantes de la política exterior colombiana.

Entre ellas aparecen Italia y Francia, donde se analiza articular las embajadas con las misiones ante la FAO y la Unesco, respectivamente. También permanecen pendientes definiciones para Egipto y Kenia, en África, y Emiratos Árabes Unidos y Japón, en Asia.

La intención de la nueva administración es que las embajadas no se limiten a las relaciones diplomáticas tradicionales, sino que también funcionen como herramientas para fortalecer los vínculos comerciales, desarrollar nuevas alianzas y atraer capital extranjero al país.

María Consuelo Araújo, la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos

Uno de los nombramientos de mayor peso es el de María Consuelo Araújo, quien cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado y anteriormente ocupó cargos de alto nivel en diferentes administraciones.

Araújo fue ministra de Cultura y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Álvaro Uribe. También estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y de TransMilenio durante la administración de Enrique Peñalosa.

En febrero de 2026 había asumido la dirección de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su llegada a Washington coloca a una dirigente con experiencia política y empresarial al frente de una de las relaciones bilaterales más relevantes para Colombia.