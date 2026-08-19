Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, y su esposa, Priscilla Chan, anunciaron su intención de destinar progresivamente el 99% de sus acciones de Facebook a iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las próximas generaciones. La decisión fue comunicada después del nacimiento de su primera hija, Max, en 2015.

El paquete accionario comprometido para estos fines tenía entonces un valor aproximado de 45.000 millones de dólares. La pareja explicó que buscaba que su patrimonio tuviera un impacto social a largo plazo y no se limitara a convertirse en una herencia familiar.

Mark Zuckerberg decidió donar el 99% de sus acciones

La decisión surgió a partir del nacimiento de Max y de la intención de sus padres de contribuir a construir un futuro con mayores oportunidades para las próximas generaciones.

Para Zuckerberg, el propósito de la iniciativa iba más allá de una decisión familiar. Su posición como empresario tecnológico y el tamaño de su patrimonio también implicaban una responsabilidad frente a los desafíos que afectan el desarrollo de millones de personas.

La pareja estableció además una perspectiva de largo plazo para sus proyectos. Algunas de las transformaciones que buscan impulsar fueron planteadas con horizontes de 25, 50 e incluso 100 años, debido a la magnitud de problemas como las enfermedades, las desigualdades educativas y las barreras para acceder a nuevas tecnologías.

La Chan Zuckerberg Initiative busca ampliar el acceso a oportunidades y promover el desarrollo del potencial humano. EFE

Qué es la Chan Zuckerberg Initiative

Para canalizar sus recursos, Zuckerberg y Chan crearon la Chan Zuckerberg Initiative (CZI), una organización filantrópica enfocada en ampliar el potencial humano y promover una mayor igualdad de oportunidades.

La iniciativa concentra parte de sus esfuerzos en áreas como la investigación científica, la medicina, la educación y la tecnología. La pareja sostiene que estos campos pueden contribuir a reducir algunas de las barreras que limitan el desarrollo de las personas.

Uno de los objetivos principales es impulsar investigaciones que permitan comprender y prevenir enfermedades antes de que aparezcan. La tecnología ocupa un lugar importante en esta estrategia, especialmente por las posibilidades que ofrece para acelerar investigaciones y ampliar el acceso a determinados recursos.

Educación y tecnología para reducir las desigualdades

Otro de los ejes de la iniciativa es la educación. Zuckerberg y Chan han planteado la importancia del aprendizaje personalizado mediante internet y nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de adaptar los procesos educativos a las necesidades de cada estudiante.

Para Zuckerberg, la igualdad social está vinculada con que las personas puedan acceder a oportunidades independientemente de su lugar de nacimiento, su familia o sus circunstancias personales.

Desde esta perspectiva, factores sociales, económicos y culturales pueden convertirse en obstáculos para desarrollar plenamente las capacidades individuales. La discriminación, la violencia, las dificultades legales o la falta de acceso a una educación adecuada son algunos de los problemas mencionados dentro de este planteamiento.

Un proyecto pensado para las próximas generaciones

La estrategia filantrópica de Zuckerberg y Chan no fue planteada como una iniciativa de resultados inmediatos. La pareja estableció objetivos que podrían desarrollarse durante varias décadas, con la intención de generar cambios sostenidos en áreas como la ciencia, la educación y la conectividad.

El compromiso de destinar el 99% de las acciones de Facebook busca utilizar una parte significativa de su patrimonio para promover el potencial humano y ampliar el acceso a oportunidades.

La iniciativa parte de una premisa central: que la innovación científica y tecnológica puede convertirse en una herramienta para enfrentar algunos de los problemas que condicionan el futuro de las nuevas generaciones.