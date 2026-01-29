Exigen que se retire urgente una popular marca de postres en todo el país: deberá pasar por nuevos controles.

La industria de alimentos en Colombia activó esta semana sus protocolos más estrictos tras conocerse una medida que afecta directamente a miles de consumidores. Una marca tradicional de postres inició un retiro preventivo a nivel nacional, en medio de un proceso interno de revisión que busca garantizar estándares óptimos de calidad.

La decisión fue comunicada oficialmente por la compañía y se concentra en un producto de alto consumo, presente en tiendas, supermercados y canales de distribución en todo el país. El anuncio generó atención inmediata por tratarse de un alimento ampliamente asociado a la mesa de los hogares colombianos.

Según explicó la empresa, la medida no responde a reportes de afectaciones a la salud, sino a hallazgos detectados durante sus controles internos de calidad, lo que llevó a activar de forma anticipada los mecanismos de verificación y retiro.

Retiro preventivo y alcance de la medida

El proceso de recolección aplica para todas las unidades del producto Ponque Ramito con fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero de 2026. Productos Ramo precisó que el retiro cubre la totalidad del territorio nacional, incluyendo grandes superficies, comercio minorista y distribuidores.

Productos Ramo

En un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión obedece a la identificación de una desviación en uno de los atributos del producto durante revisiones de rutina. “Es una medida preventiva y responsable debido a que detectamos una desviación en un atributo del producto. Queremos asegurar que solo llegue al consumidor la calidad que siempre nos caracteriza”, señaló la empresa.

Controles adicionales y reposición del producto

La compañía aclaró que el retiro forma parte de sus políticas habituales de mejora continua y verificación. En ese sentido, indicó que ante cualquier señal que requiera análisis adicional, se prioriza la protección del consumidor mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas necesarias.

“En línea con los estándares de calidad estrictos que rigen todas las operaciones de la compañía, y ante cualquier señal que requiera una verificación adicional, Productos Ramo privilegia el retiro preventivo del producto para realizar las inspecciones necesarias”, agregó la firma en su comunicación.

Cómo funciona la devolución para los consumidores

Mientras avanza el proceso técnico, la empresa habilitó canales para que los compradores puedan gestionar la devolución de las unidades incluidas en el retiro. El procedimiento está disponible para productos no vencidos cuyo consumo finalice dentro del rango establecido.

Los consumidores deben suministrar datos básicos de contacto y adjuntar información del lote, fecha de vencimiento y lugar de compra. En el caso de los tenderos, la gestión se realiza directamente con el vendedor asignado, quien se encarga de la recolección y posterior reposición una vez se completen los nuevos controles de calidad.