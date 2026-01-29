Inmigrantes reciben la noticia más esperada: España anunció una regularización de papeles que beneficiará a miles de colombianos (Fuente: archivo).

La regularización extraordinaria en España marca un giro relevante en la política migratoria europea en un contexto internacional adverso para los migrantes. Mientras otros países endurecen controles, el Ejecutivo español activó un mecanismo que permitirá ordenar la situación legal de cientos de miles de personas que ya residen en su territorio, entre ellas una amplia comunidad colombiana.

La medida fue adoptada mediante un Real Decreto, lo que acelera su aplicación al no requerir trámite legislativo. El objetivo, según el Gobierno, es reconocer una realidad social existente y ofrecer seguridad jurídica a quienes llevan tiempo viviendo, trabajando y aportando en España sin un estatus formal.

El anuncio fue presentado como un hito por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien calificó la iniciativa como “histórica” y subrayó que busca “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”. La proyección oficial estima que más de 500.000 migrantes podrían beneficiarse.

Quiénes pueden acceder a la regularización exprés

El proceso está dirigido a personas extranjeras que se encuentren en situación irregular o que sean solicitantes de asilo en España. El requisito central es haber estado en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una permanencia mínima de cinco meses continuos.

La nueva legislación promete dar oportunidades para los migrantes en España (Fuente: archivo).

Para demostrar ese tiempo de residencia, las autoridades aceptarán distintos soportes documentales, como registros de empadronamiento municipal, contratos de arriendo, citas médicas, comprobantes de envío de remesas u otros documentos oficiales. Además, uno de los filtros obligatorios será no contar con antecedentes penales.

Fechas clave y efectos inmediatos del trámite

El plazo para presentar las solicitudes comenzará en abril y se extenderá hasta junio. Durante ese periodo, quienes inicien el trámite verán suspendidos los procesos de retorno o expulsión que estén en curso, incluyendo sanciones por haber trabajado sin permiso.

Otro punto clave es el impacto laboral. Aunque la evaluación completa puede tardar hasta tres meses, a los 15 días de radicada la solicitud el migrante podrá acceder al empleo formal, lo que facilita la integración económica mientras se define la decisión final.

Qué tipo de permiso otorga el Gobierno español

Si la solicitud es aprobada, el beneficiario recibirá una autorización de residencia por un año. Al finalizar ese periodo, el permiso podrá prorrogarse según las condiciones establecidas por la normativa migratoria vigente.

Esta no es la primera vez que España aplica un mecanismo de este tipo (Fuente: archivo).

La última regularización masiva ocurrió en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 570.000 personas lograron normalizar su situación. Dos décadas después, el país retoma esta herramienta en un escenario marcado por una alta presencia de migrantes latinoamericanos y una creciente demanda de mano de obra regularizada.