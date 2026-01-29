Los conductores mayores de 60 años deben renovar su licencia cada 5 años presentando examen médico obligatorio.

La renovación de la licencia de conducción en Colombia tiene condiciones especiales para conductores mayores de 60 años. A partir de esta edad, el trámite incluye exámenes médicos más rigurosos y períodos de vigencia más cortos, según lo establece el Ministerio de Transporte. Estos requisitos buscan garantizar que los conductores mayores mantengan las condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar de forma segura.

En 2026, las normativas se mantienen conforme a la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y sus actualizaciones. Los conductores entre 60 y 80 años deben renovar cada cinco años, mientras que los mayores de 80 años lo hacen cada tres años, presentando certificados médicos específicos que evalúan capacidades visuales, auditivas y cognitivas.

¿Quiénes deben tramitar la renovación de licencia?

Obligatorio para:

Conductores de 60 años o más que necesiten renovar su licencia vencida o próxima a vencer

Personas entre 60 y 80 años: renovación cada 5 años

Personas mayores de 80 años: renovación cada 3 años

Conductores de cualquier edad cuya licencia haya sido suspendida y recuperen el derecho a conducir

No es necesario si:

Tu licencia aún tiene vigencia y no has cumplido la edad de renovación obligatoria

Has decidido dejar de conducir de forma permanente (en este caso, puedes solicitar la cancelación voluntaria)

Requisitos y documentos necesarios

Para renovar la licencia de conducción siendo mayor de 60 años necesitas:

Cédula de ciudadanía original (colombiana o extranjera con visa vigente)

Licencia de conducción anterior (original, incluso si está vencida)

Certificado médico expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte. Debe incluir:

Examen de agudeza visual Evaluación auditiva Prueba de coordinación motriz Examen psicosensométrico (evalúa reflejos y capacidad de reacción) Para mayores de 80 años: valoración cognitiva adicional

Certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz (parte del examen médico integral)

2 fotografías a color tamaño 3x4 cm, fondo blanco, sin gafas oscuras

Comprobante de pago de los derechos de expedición

Todos los documentos deben presentarse en original. El certificado médico tiene validez de 30 días desde su expedición.

Dónde y cómo hacer el trámite

El trámite se realiza en las Secretarías de Tránsito municipales con cita previa.

Opción 1: Presencial

Organismos de Tránsito autorizados:

Secretarías de Tránsito municipales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, etc.)

Organismos de Tránsito departamentales en ciudades sin secretaría propia

Proceso:

Agenda cita previa en el portal del organismo de tránsito de tu ciudad Realiza el examen médico en un CRC autorizado (puedes buscar el más cercano en la web del Ministerio de Transporte) Acude a tu cita con todos los documentos Paga los derechos de expedición Si apruebas todos los requisitos, te tomarán foto y huella Retira tu licencia física según los tiempos de cada organismo

Horarios: Generalmente lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (verificar con cada entidad)

Opción 2: En línea (inicio del trámite)

Algunos organismos de tránsito permiten agendar cita y pre-registro a través de sus portales web:

Bogotá: www.movilidadbogota.gov.co

Medellín: www.medellin.gov.co/movilidad

Otras ciudades: Consultar el sitio web de la Secretaría de Tránsito local

El examen médico y la entrega final siempre deben hacerse de forma presencial.

Cuánto cuesta y cuánto se demora

Costos 2026:

Renovación licencia automóvil (Categoría B): $151.500 COP $151.500 COP

Renovación licencia motocicleta (Categoría A): $266.400 COP

Examen médico en CRC: Entre $170.000 y $210.000 COP (varía según el centro y ciudad)

Costo total estimado renovación carro: $320.000 - $360.000 COP

Costo total estimado renovación moto: $435.000 - $475.000 COP

Formas de pago: Efectivo, tarjeta débito/crédito, PSE (pago en línea) según el organismo de tránsito.

Tiempo de entrega:

Entre 5 y 15 días hábiles después de completar el trámite

Algunos organismos entregan la licencia provisional el mismo día

Vigencia del documento:

60 a 80 años: 5 años

Mayores de 80 años: 3 años

Exámenes o pruebas requeridas

El examen médico en CRC autorizado incluye pruebas visuales, auditivas y psicosensométricas obligatorias.

Examen médico integral (obligatorio)

Qué evalúan:

Agudeza visual: Capacidad para ver de lejos y de cerca, visión periférica, percepción de profundidad y colores

Capacidad auditiva: Detección de sonidos a diferentes frecuencias

Coordinación motriz: Reflejos, equilibrio, capacidad de respuesta

Evaluación psicosensométrica: Tiempo de reacción, atención, concentración

Valoración cognitiva (mayores de 80): Memoria, orientación espacial y temporal

Cómo prepararse:

Lleva tus gafas o audífonos si los usas habitualmente

Descansa bien la noche anterior

Si tomas medicamentos, llévalos contigo y menciona al médico qué consumes

Sé honesto sobre cualquier condición de salud

Costo: Entre $80.000 y $150.000 COP en Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados.

Examen teórico o práctico de conducción

Generalmente NO se requiere en renovaciones, a menos que:

Hayas estado suspendido por infracciones graves

El examen médico detecte limitaciones que requieran evaluación adicional

Hayas dejado vencer tu licencia por más de 5 años

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no apruebo el examen médico? El CRC te indicará qué aspecto debes mejorar (usar gafas, audífonos, tratamiento médico). Puedes repetir el examen una vez corregida la situación. En casos severos, pueden recomendarte restricciones (conducir solo de día, con acompañante) o la no aptitud para conducir.

¿Puedo renovar antes de que expire mi licencia? Sí, puedes iniciar el trámite hasta 30 días antes del vencimiento. Si renuevas con anticipación, los nuevos 3 o 5 años se cuentan desde la fecha de vencimiento original, no pierdes tiempo.

¿Qué pasa si conduzco con licencia vencida? Es una infracción grave (Código C14) que implica multa de $1.560.000 COP aproximadamente, inmovilización del vehículo y pérdida de 6 puntos en tu récord.

¿La licencia colombiana sirve para conducir en otros países? Sí, en países que aceptan licencias extranjeras o mediante convenios internacionales. Para estadías largas en el exterior, se recomienda tramitar una licencia internacional o la del país de destino.

¿Puedo renovar si tengo comparendos pendientes? No. Debes estar a paz y salvo con multas e infracciones antes de renovar. Consulta tu estado en el RUNT (www.runt.gov.co).

En suma, los conductores mayores de 60 años deben renovar su licencia cada 5 años (hasta los 80) o cada 3 años (más de 80 años), presentando examen médico obligatorio en un Centro de Reconocimiento autorizado. El trámite se realiza en las Secretarías de Tránsito municipales, cuesta entre $250.000 y $400.000 COP (según categoría) más el examen médico, y demora entre 5 y 15 días.