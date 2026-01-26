Elecciones 2026: el CNE definió el nuevo valor de reposición por voto y el ajuste alcanza el 224%

La desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 53,3 % según la más reciente encuesta nacional realizada en enero por Guarumo y EcoAnalítica, un dato que se conoce en plena antesala del proceso electoral de 2026 y que confirma el ambiente de inconformidad que se viene consolidando en distintos sectores del país.

El estudio, aplicado a 4.245 personas en 83 municipios, preguntó de forma directa por la percepción de los ciudadanos frente a la gestión del mandatario. El resultado dejó un panorama complejo: solo el 40,2 % aprobó su gobierno, mientras que un 6,5 % prefirió no responder o no tuvo una opinión definida.

¿Por qué la desaprobación de Gustavo Petro supera el 53 %?

El alto nivel de rechazo refleja una combinación de factores políticos, sociales y económicos. Entre los principales detonantes aparece la sensación de inseguridad, las dificultades en la implementación de las reformas estructurales y la percepción de que el Gobierno no ha logrado cumplir las expectativas generadas durante la campaña.

A esto se suma el desgaste natural de mitad de mandato, la confrontación constante con sectores empresariales y políticos, y las críticas por la gestión de la política de “paz total”, que para muchos ciudadanos no ha traído resultados visibles en materia de orden público.

¿Qué dicen las encuestas sobre la aprobación del Gobierno Petro?

Además de Guarumo y EcoAnalítica, otras firmas también muestran cifras similares. La encuesta de AtlasIntel reveló que el 53,5 % de los colombianos desaprueba la forma en que Petro está conduciendo el país, frente a un 35,7 % que aún respalda su gestión.

Cuando se pidió una calificación más detallada, el 42,4 % evaluó el gobierno como “malo o muy malo”, mientras que apenas el 29,9 % lo consideró “bueno o excelente”. El resto lo ubicó en un punto intermedio, calificándolo como “regular”.

Un dato clave es que la aprobación se concentra sobre todo en jóvenes menores de 24 años y en personas con ingresos familiares inferiores a los $400.000 mensuales, lo que evidencia una fuerte segmentación social del respaldo político.

¿Cómo impacta la desaprobación de Petro en las elecciones presidenciales de 2026?

El desgaste del presidente ya empieza a reflejarse en el escenario electoral. La misma encuesta midió intención de voto entre los precandidatos presidenciales y mostró que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera con el 33,6 % de apoyo, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2 % y Paloma Valencia con 6,9 %.

Aunque el oficialismo conserva una base sólida, el crecimiento de la desaprobación de Petro podría convertirse en un lastre para su coalición, especialmente si no logra recomponer la relación con sectores de clase media y regiones donde el respaldo ha venido cayendo.

¿Cuáles son los principales problemas del país según los colombianos?

Las encuestas también evidencian qué temas están alimentando el malestar ciudadano. Para el 33,9 % de los consultados, la corrupción es hoy el mayor problema del país. En segundo lugar aparece la guerrilla (14,1 %), seguida de la inseguridad (13,8 %).

Otros factores que preocupan son los impuestos altos y un Estado ineficiente (8,7 %), el narcotráfico (6,3 %), la pobreza y la falta de oportunidades (5,8 %) y el desempleo (5,3 %). Este panorama explica por qué el discurso gubernamental no está conectando con las prioridades reales de buena parte de la población.

¿Cómo les fue a los alcaldes en las principales ciudades del país?

El sondeo también midió la percepción sobre algunos mandatarios locales, dejando contrastes marcados entre ciudades.

En Bogotá, Carlos Fernando Galán registró un 46,8 % de aprobación y un 46,0 % de desaprobación, en un escenario de empate técnico. En Barranquilla, Alex Char se consolidó con una aprobación del 67,6 % frente a solo 31,0 % de rechazo.

El caso más crítico fue el de Cali, donde Alejandro Eder obtuvo apenas un 19,9 % de aprobación y un 66,2 % de desaprobación. En contraste, Medellín mostró el mejor resultado: Federico Gutiérrez alcanzó un 73,4 % de respaldo y solo 17,3 % de desaprobación.