Licencia de conducción: el Ministerio de Transporte se las quitará a quienes incumplan la nueva ley. (Imagen: archivo)

La licencia de conducción es un documento de suma importancia para cualquier ciudadano. En este sentido, el Gobierno de Colombia ha introducido una nueva señal vial cuya infracción podría conllevar a la suspensión del permiso para conducir en todo el territorio nacional.

El documento que permite la circulación de un vehículo exige el cumplimiento de diversas normativas establecidas. Además de mantener actualizada la información exigida por las autoridades -desde los datos más relevantes hasta los más simples-, es esencial respetar la señalización en las vías y asumir las responsabilidades que conlleva una conducción responsable.

Motivos que te harán perder la licencia de conducción

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte han comunicado una actualización del Manual de Señalización Vial, que incluye nuevos diseños verticales implementados desde abril del presente año.

Licencia de conducción: el Ministerio de Transporte se las quitará a quienes incumplan la nueva ley. Shutterstock

Asimismo, se iniciará la creación de motovías, es decir, carriles exclusivos para el tránsito de motocicletas. Los conductores de otros vehículos que accedan a estas áreas restringidas podrán ser multados y, en situaciones graves, podrían perder su licencia de conducir.

Guía esencial para obtener la licencia de conducir

Contar con el documento nacional de identidad original y vigente .

Aprobar el curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado por el Gobierno.

Acreditar la capacidad de leer y escribir.

Cumplir con la edad mínima establecida: 16 años para motocicletas y 18 para automóviles .

Superar satisfactoriamente el examen médico correspondiente.

Pagar los derechos y tarifas del trámite ante la autoridad de tránsito correspondiente.

(RUNT). Realizar la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito

Vencimiento de la licencia de conducir según la edad del conductor