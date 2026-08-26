Ley 9 de 1979: en qué casos las autoridades sanitarias de Colombia pueden ordenar el aislamiento de una persona.

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Las autoridades sanitarias de Colombia cuentan con herramientas legales para adoptar medidas especiales cuando una persona presenta una condición que pueda representar un riesgo de transmisión de enfermedades hacia el resto de la población.

Una de ellas es el aislamiento o la internación temporal. Esta posibilidad está contemplada en la Ley 9 de 1979, conocida como Código Sanitario Nacional, que establece diferentes mecanismos destinados a la vigilancia y el control epidemiológico.

Sin embargo, la disposición no significa que cualquier persona con gripe, resfriado u otra enfermedad tenga prohibido salir de su casa. Para ordenar un aislamiento deben cumplirse determinadas condiciones y existir una intervención de la autoridad sanitaria.

¿Qué personas pueden quedar obligadas a permanecer aisladas en Colombia?

El punto central se encuentra en el artículo 591 de la Ley 9 de 1979. Allí se incluye entre las medidas preventivas sanitarias el aislamiento o internación de personas cuando resulte necesario para evitar la transmisión de enfermedades.

La normativa establece además dos condiciones importantes, la medida debe estar respaldada por un certificado médico expedido por la autoridad sanitaria y únicamente puede extenderse durante el período estrictamente necesario para que desaparezca el peligro de contagio.

Por lo tanto, no existe una prohibición general para salir a la calle por el simple hecho de estar enfermo. La aplicación depende del riesgo sanitario concreto y de la determinación correspondiente de las autoridades.

Ley 9 de 1979: en qué casos las autoridades sanitarias de Colombia pueden ordenar el aislamiento de una persona. Archivo El Cronista

¿Qué otras medidas pueden adoptar las autoridades sanitarias?

El aislamiento de personas no es la única herramienta prevista en el Código Sanitario Nacional. El mismo artículo contempla otras medidas preventivas frente a situaciones que puedan comprometer la salud pública.

Entre ellas aparecen la vacunación de personas y animales, el control de insectos u otros animales capaces de transmitir enfermedades, la suspensión de determinados trabajos o servicios, la retención de objetos que representen riesgos sanitarios y, en determinados casos, la desocupación de establecimientos o viviendas.

Además, el artículo 592 establece que, ante una epidemia de carácter grave, el Ministerio de Salud puede ordenar la vacunación de personas expuestas al riesgo de contraer la enfermedad.

Qué obligaciones tienen las personas frente a un riesgo para la salud pública

La misma legislación establece obligaciones individuales relacionadas con el cuidado de la salud colectiva.

El artículo 598 dispone que las personas deben cumplir las instrucciones técnicas y normas obligatorias establecidas por las autoridades competentes para proteger su salud y la de quienes integran su hogar.

A su vez, el artículo 606 señala que ninguna persona debe participar o colaborar en actos que impliquen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población.

De esta manera, Colombia dispone de un marco legal que permite actuar ante determinados riesgos epidemiológicos. Pero la aplicación de un aislamiento no es automática por estar enfermo, debe responder a la necesidad de impedir la transmisión, contar con el respaldo correspondiente de la autoridad sanitaria y mantenerse únicamente mientras persista el peligro de contagio.