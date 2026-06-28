Ni los homicidios ni las infecciones: esta es la enfermedad que lidera las muertes en Colombia

En el norte de Antioquia existe un municipio que desde hace décadas despierta el interés de la comunidad científica por una particularidad genética que afecta a buena parte de su población. Se trata de Yarumal, donde miles de habitantes podrían ser portadores de una mutación asociada al desarrollo del alzhéimer hereditario de aparición temprana.

De acuerdo con las investigaciones citadas por especialistas y documentales dedicados al tema, unas 5.000 personas portarían esta alteración genética, una condición que convirtió al municipio en un referente internacional para el estudio de esta enfermedad neurodegenerativa.

¿Qué ocurre en Yarumal?

Durante años, numerosas familias del municipio registraron casos repetidos de pérdida de memoria y deterioro cognitivo a edades mucho más tempranas de lo habitual. En muchos casos, los primeros síntomas aparecen entre los 40 y 50 años.

Las investigaciones permitieron establecer que esta situación está relacionada con una mutación hereditaria en el gen PSEN1, conocida como la “mutación paisa”, la cual incrementa significativamente el riesgo de desarrollar alzhéimer hereditario de inicio precoz.

Una población clave para la investigación científica

El elevado número de familias portadoras convirtió a Yarumal en uno de los principales escenarios de investigación sobre el alzhéimer hereditario.

Gracias al seguimiento de varias generaciones de pacientes, científicos colombianos e internacionales han podido estudiar cómo evoluciona la enfermedad muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas, con el objetivo de desarrollar tratamientos que permitan retrasar o prevenir su aparición.

¿La enfermedad tiene cura?

Actualmente, el alzhéimer hereditario asociado a esta mutación genética no tiene cura.

La enfermedad genética que marcó a un pueblo colombiano: casi la mitad de sus habitantes podría portar la mutación (Fuente. Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, los estudios realizados en esta población permitieron identificar variantes genéticas que podrían retrasar el deterioro cognitivo en algunos pacientes, un hallazgo considerado uno de los avances más importantes en la investigación mundial sobre esta enfermedad.

¿Qué es el alzhéimer hereditario?

El alzhéimer hereditario es una forma poco frecuente de la enfermedad que se transmite de padres a hijos mediante mutaciones genéticas específicas.

A diferencia del alzhéimer más común, que suele manifestarse después de los 65 años, esta variante puede comenzar décadas antes y provocar un deterioro progresivo de la memoria, el lenguaje, la orientación y otras funciones cognitivas.

El caso de Yarumal continúa siendo una referencia para la ciencia, ya que las investigaciones desarrolladas en este municipio colombiano podrían contribuir al desarrollo de futuros tratamientos para millones de personas en todo el mundo.