Confirmado | Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán el ingreso y la salida del país a las personas que posterguen este trámite del pasaporte

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Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay están llevando a cabo controles estrictos sobre aquellos que intentan ingresar o salir de sus territorios utilizando un pasaporte vencido.

Esta situación puede resultar en demoras, rechazos o diversos inconvenientes, tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas, así como los organismos de migración, exigen que el pasaporte esté vigente para poder autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales que abarcan ciertos casos específicos.

¿Qué sucede si intenta viajar a Brasil con el pasaporte vencido?

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias actuales.

Antes de viajar a Brasil, los ciudadanos de los países del Mercosur y Estados asociados pueden ingresar al país únicamente con un documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes con fines turísticos en la mayoría de los casos.

No obstante, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas están habilitadas para rechazar el embarque o impedir el ingreso si el pasajero presenta un DNI vencido, deteriorado o que no cumple con los requisitos establecidos para ingresar al territorio brasileño.

En el caso de los ciudadanos brasileños que viajan al extranjero, deberán presentar la documentación exigida por el país al que se dirijan. Por ello, es recomendable verificar que el pasaporte o el documento de identidad se encuentren vigentes y en condiciones de ser utilizados durante el viaje.

Confirmado | Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán el ingreso y la salida del país a las personas que posterguen este trámite del pasaporte Imagen creada con IA

¿Qué exige Venezuela para ingresar o salir del país?

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela establece que los viajeros internacionales deben poseer un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado por convenios internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos períodos, Venezuela habilitó prórrogas para extender la validez de los pasaportes vencidos. Por ello, en algunos casos específicos es posible utilizar estos documentos luego de su fecha de expiración, siempre que se cumplan las condiciones y disposiciones establecidas por las autoridades migratorias del país.

¿Se puede ingresar a Paraguay con el pasaporte vencido?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Asimismo, las personas que residen en Paraguay y viajan al exterior deben llevar la documentación migratoria y de identificación que corresponda a su situación, de acuerdo con las exigencias del país de destino y la normativa vigente.

Qué documentos revisan las autoridades migratorias antes de aprobar tu viaje

Las autoridades migratorias y las aerolíneas llevan a cabo una revisión exhaustiva de la documentación del viajero antes de autorizar el embarque o el ingreso a otro país, para asegurar que esta cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más frecuentes se incluyen: