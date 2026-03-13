La ciudad de Montería comenzó uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años con la construcción del Tercer Puente sobre el río Sinú, una obra que busca mejorar la conexión entre sectores estratégicos de la capital del departamento de Córdoba. El proyecto surge en medio de los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de movilidad y crecimiento urbano. La iniciativa pretende responder al aumento del tránsito y a la necesidad de integrar zonas que históricamente han tenido dificultades de conexión. Con esta nueva estructura, las autoridades esperan optimizar la circulación de vehículos y facilitar el desplazamiento de miles de habitantes. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 102.000 millones de pesos y se desarrolla bajo un esquema de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Montería, lo que permitirá impulsar una obra considerada clave para el desarrollo urbano de la región. El inicio de la construcción fue marcado con un acto oficial en el que participaron autoridades locales y representantes de entidades nacionales relacionadas con el desarrollo de infraestructura vial. Durante el evento se destacó la importancia del proyecto para el crecimiento de la ciudad. El alcalde Hugo Kerguelén aseguró que la obra tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Según explicó el mandatario, “damos un paso histórico hacia una ciudad más conectada. Esta infraestructura impulsa el desarrollo urbano, facilita el acceso a sectores históricamente segregados y genera oportunidades inmediatas mediante la creación de 650 empleos”. La estructura conectará sectores clave de Montería y permitirá mejorar el flujo vehicular entre importantes zonas urbanas: Este diseño permitirá integrar distintos tipos de movilidad dentro de una sola infraestructura urbana. Además de su tamaño, el puente incorpora un sistema de construcción moderno que busca garantizar estabilidad y seguridad a largo plazo: Las autoridades locales consideran que el nuevo puente sobre el río Sinú será una infraestructura determinante para fortalecer la movilidad urbana, impulsar el transporte de bienes y acompañar el crecimiento económico proyectado para Montería durante la próxima década.