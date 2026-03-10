El Corredor Férreo Central comienza a avanzar como una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas para transformar el transporte en el país. El Gobierno nacional confirmó el inicio de los estudios de factibilidad del proyecto, un paso clave para definir la construcción de una conexión ferroviaria entre el centro de Colombia y la costa Caribe. La iniciativa, liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), busca fortalecer la logística nacional mediante un sistema de transporte de carga más eficiente. El plan contempla un trazado de gran escala que conectará la Región Metropolitana Bogotá‑Cundinamarca con importantes puertos marítimos del norte del país. Este proyecto ferroviario se perfila como un elemento determinante para impulsar la competitividad y recuperar el transporte férreo en Colombia, un sistema que durante décadas perdió protagonismo frente al transporte por carretera pero que ahora vuelve a posicionarse como una alternativa estratégica. El plan contempla una conexión de aproximadamente 448 kilómetros que integrará zonas productivas del interior con los principales puntos logísticos del Caribe colombiano. Esta infraestructura permitiría agilizar el transporte de mercancías entre centros industriales, agrícolas y mineros. El trazado diseñado se divide en tres segmentos estratégicos. El primero conecta Tocancipá con Funza, el segundo une Zipaquirá con Barbosa y el tercero enlaza Barbosa con Barrancabermeja. Esta estructura busca consolidar un corredor logístico continuo que facilite el movimiento de grandes volúmenes de carga hacia los puertos. La fase de factibilidad incluirá múltiples evaluaciones técnicas y económicas que permitirán determinar si el proyecto puede ejecutarse bajo condiciones sostenibles: Los estudios y diseños estarán a cargo de un consorcio especializado, mientras que otro grupo se encargará de la interventoría. La inversión total destinada a esta fase supera los 102.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución cercano a los 18 meses. El proyecto contempla una obra de ingeniería de gran complejidad que transformaría el transporte de mercancías en el país que incluye: Según el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, este proyecto se convertirá en un pilar para consolidar el sistema ferroviario nacional al conectar el centro productivo del país con los puertos del Caribe, fortaleciendo así la logística y el comercio regional.