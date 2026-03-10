La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos ha autorizado una iniciativa destinada a la construcción de una nueva base naval en América Latina. Este proyecto requerirá una inversión que superará los 1.000 millones de dólares, según lo informado por CNN a partir de documentos oficiales. Este desarrollo se inscribe dentro de un plan de cooperación en defensa y logística marítima, lo que tendrá repercusiones significativas en la infraestructura portuaria y en la capacidad operativa en el océano Pacífico. Este avance podría consolidar a Perú como un socio estratégico fundamental en los planes de Washington en la región sudamericana, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y el aumento del comercio marítimo regional. Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país. El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. El proyecto, aprobado recientemente, contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense se situará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura fundamental para el comercio regional que se encuentra en un proceso de expansión significativo. Desde Washington, se ha precisado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo primordial es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Asimismo, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios que poseen una ubicación estratégica sobre el Pacífico. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, quienes tendrán la responsabilidad de ofrecer asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras. La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que facilitará una coordinación directa entre ambas administraciones.