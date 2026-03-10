Durante décadas, China ha sido reconocida por su capacidad para impulsar proyectos tecnológicos y de infraestructura de gran escala. Desde antiguas innovaciones que marcaron la historia de la humanidad hasta modernas obras de ingeniería, el país asiático ha consolidado una posición dominante en el desarrollo de nuevas soluciones para el transporte y la industria. En los últimos años, esa estrategia se ha trasladado a grandes inversiones internacionales. Gracias a su capacidad productiva y a una fuerte financiación estatal, el país ha impulsado proyectos en distintos continentes, especialmente en sectores como energía, telecomunicaciones y infraestructura ferroviaria. Uno de los ejemplos más recientes es el desarrollo de una línea que conecta Budapest y Belgrado, considerada el primer gran proyecto ferroviario promovido por China dentro de la Unión Europea. Después de más de una década de trabajos y retrasos, el sistema comenzó a operar con el inicio de los primeros recorridos de carga. El proyecto ferroviario nació en 2013 tras un acuerdo entre China, Hungría y Serbia para construir una línea moderna que uniera las capitales de ambos países. Aunque inicialmente se estimó que las obras durarían cerca de dos años, el desarrollo se prolongó durante más de una década. El corredor ferroviario fue diseñado para transportar tanto pasajeros como mercancías, convirtiéndose en una pieza clave para mejorar la logística y la movilidad en Europa Central. La puesta en marcha comenzó con un tren de carga que partió desde la estación Ferencváros en Budapest rumbo al sur, en dirección a la frontera con Serbia. La infraestructura incorpora tecnología moderna para facilitar el transporte rápido y eficiente entre ambos países: Esta obra permitirá fortalecer el comercio regional y mejorar el flujo logístico entre varios mercados del centro y el este de Europa. La nueva línea reducirá de forma considerable los tiempos de viaje entre Belgrado y Budapest, dos ciudades clave para la actividad económica de la región. Aunque la infraestructura física ya está terminada, el proyecto todavía enfrenta algunos desafíos técnicos relacionados con los sistemas de control ferroviario. Por ahora, las operaciones están limitadas a un tren por sentido en todo el corredor mientras se ajustan los estándares técnicos para su integración completa con la red ferroviaria europea.