El incendio forestal continúa activo en el cerro San Marcos, mientras las autoridades mantienen el 50 % del fuego bajo control y refuerzan el operativo con helicópteros y equipos de emergencia.

El incendio forestal que afecta el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, Boyacá, continúa activo y bajo seguimiento de las autoridades. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó este lunes que el Puesto de Mando Unificado (PMU) confirmó que se mantiene controlado el 50 % del fuego, después de una nueva revisión técnica de la emergencia.

Lara explicó que la evaluación tuvo en cuenta la sectorización del cerro, el comportamiento de la cabeza del incendio y las condiciones de temperatura, humedad y viento. El funcionario también señaló que mantuvo comunicación con el alcalde de Villa de Leyva y con el director nacional de Bomberos para conocer el avance de las operaciones.

La emergencia comenzó el sábado 19 de septiembre y obligó a desplegar equipos de socorro, bomberos y aeronaves para intentar contener las llamas. Las autoridades también adoptaron medidas preventivas en sectores cercanos al incendio y mantienen activo el operativo para evitar que el fuego continúe avanzando.

¿Cómo avanzan las labores para controlar el incendio en Villa de Leyva?

El operativo de emergencia cuenta con apoyo terrestre y aéreo. Durante este lunes, cuatro helicópteros retomaron las operaciones para realizar descargas de agua sobre los sectores afectados del cerro San Marcos. Entre las aeronaves se encuentra un UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional equipado con el sistema Bambi Bucket para apoyar la extinción del fuego.

Además, los Bomberos de Bogotá se sumaron a las labores de atención después del relevo anunciado por el ministro del Interior. La respuesta también involucra a la Dirección Nacional de Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), organismos de socorro, autoridades departamentales y municipales.

El incendio forestal continúa activo en el cerro San Marcos, mientras las autoridades mantienen el 50 % del fuego bajo control y refuerzan el operativo con helicópteros y equipos de emergencia. vía X @abdelaespriella

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, había informado que más de 400 personas entre unidades de socorro y comunidad participaron en las labores y que se esperaba reforzar el operativo con 14 cuerpos de bomberos durante la jornada.

¿Qué pasó con las evacuaciones y cuál es el origen del incendio?

Debido a la cercanía de las llamas, las autoridades solicitaron la evacuación preventiva de viviendas y de dos hoteles ubicados en la zona de riesgo, el Hotel Virrey y el Hotel Arcoíris. Según el director de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo Castro, hasta el momento no se habían registrado daños estructurales en las viviendas y hoteles evacuados.

En el Hotel Arcoíris, sin embargo, dos tanques de almacenamiento de agua resultaron afectados por las llamas.

Respecto del origen del incendio, las autoridades todavía no confirmaron que haya sido provocado ni identificaron responsables. El gobernador Carlos Amaya señaló que la Fiscalía y la Policía Judicial serán las encargadas de establecer qué ocurrió y recordó que la Gobernación de Boyacá ofreció una recompensa de hasta 45 millones de pesos por información que permita esclarecer el caso.