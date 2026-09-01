Impactante incendio en Bogotá: las llamas consumieron una bodega y provocaron fuertes complicaciones en el tránsito

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Una enorme columna de humo y llamas de varios metros sorprendió durante las primeras horas del día a quienes circulaban por la avenida Ciudad de Cali con calle 13, en la localidad de Fontibón. El fuego se propagó por una bodega vinculada al mantenimiento y reparación de vehículos de carga.

La magnitud del incendio obligó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a desplegar varias unidades para contener las llamas y evitar que alcanzaran otras construcciones cercanas. Según los reportes preliminares, no se registraron personas heridas, aunque sí hubo importantes daños materiales.

Incendio en Bogotá: qué pasó en la avenida Ciudad de Cali con calle 13

La emergencia comenzó durante la madrugada y, cerca de las 5:00, comenzaron a circular imágenes que mostraban el avance del fuego sobre la estructura. La bodega funcionaba como espacio para trabajos relacionados con vehículos de carga y también era utilizada como parqueadero.

Las llamas alcanzaron varios vehículos que se encontraban en el interior. Un reporte preliminar indicó que al menos tres automotores quedaron incinerados, mientras que otras fuentes locales señalaron pérdidas materiales de consideración.

Durante el operativo también se produjo la caída de una valla, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar completamente el incendio y posteriormente enfriar los puntos calientes.

El incendio provocó problemas de tránsito en Bogotá

La emergencia tuvo un fuerte impacto sobre la movilidad. El tránsito quedó temporalmente restringido en el sector de Ciudad de Cali con calle 13, principalmente en sentido sur-norte, lo que obligó a numerosos conductores y vehículos de transporte público a utilizar recorridos alternativos.

Impactante incendio en Bogotá: las llamas consumieron una bodega y provocaron fuertes complicaciones en el tránsito Bomberos de Bogotá

Agentes de tránsito acudieron al lugar para ordenar la circulación mientras los bomberos desarrollaban las tareas de extinción. La columna de humo, además, pudo observarse desde distintos puntos del sector.

¿Qué provocó el incendio?

Por el momento, no se confirmó oficialmente qué originó las llamas. Una vez controlada la emergencia, los organismos correspondientes comenzaron las tareas para determinar las circunstancias en las que se inició el fuego.

El balance preliminar dejó importantes daños materiales, pero sin personas lesionadas ni víctimas fatales reportadas