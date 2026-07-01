Miguel Gómez Martínez fue confirmado como ministro de Hacienda del gobierno de De la Espriella.

El presidente electo Abelardo De la Espriella confirmó este martes 30 de junio a Miguel Gómez Martínez como su ministro de Hacienda, convirtiéndolo en el segundo integrante de su gabinete tras el nombramiento previo de Rodrigo Lara Restrepo en la cartera del Interior.

El anuncio llegó a través de la cuenta de X del presidente electo, acompañado por un video de inteligencia artificial en el que De la Espriella subrayó que los “grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción” y prometió una nueva etapa de “disciplina fiscal, transparencia y prosperidad”.

Un perfil con décadas de experiencia pública y gremial

Según información recogida por Portafolio, Miguel Gómez Martínez es economista graduado del Instituto de Estudios Políticos de París, donde también obtuvo dos maestrías: una en Economía Internacional y otra en Ciencia Política. Su carrera arrancó en el comercio exterior: entre 1990 y 1992 fue gerente internacional de Asocolflores, gremio al que volvería años después como presidente ejecutivo.

En 1992 dio el salto al sector público como asesor económico del entonces ministro de Comercio Exterior Juan Manuel Santos, y luego fue secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior. Entre 1994 y 1996 ocupó la Vicecontraloría General de la República, uno de los cargos más relevantes de su etapa en el Estado.

Los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción.



Hoy presento a Miguel Gómez Martínez como Ministro de Hacienda de la Patria Milagro. Un hombre que NUNCA se ha rendido ante las crisis, que entiende que cada peso de los colombianos debe administrarse con… pic.twitter.com/PnaWLB7k4A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

Bancóldex, la embajada en Francia y el mundo empresarial

Tras su paso por Asocolflores, Gómez Martínez asumió la presidencia de Bancóldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, cargo que ejerció entre 1998 y 2002. Un año después, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue designado embajador de Colombia en Francia, función que desempeñó hasta 2006.

A su regreso, tomó la dirección de la Cámara de Comercio Colombo Americana y más tarde encabezó Fasecolda, la federación del sector asegurador, consolidando una trayectoria que combina lo público, lo diplomático y lo empresarial.

Docencia y academia como complemento de su carrera

Gómez Martínez también tiene un recorrido académico de peso. Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda entre 1986 y 1988 y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario entre 1993 y 1994. Además, ejerció como docente en el CESA-Incolada en áreas como macroeconomía, finanzas y coyuntura económica.