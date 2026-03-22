Bogotá ha progresado en el análisis del pico y placa sabatino para vehículos matriculados fuera de la ciudad, una propuesta promovida por la Alcaldía con el fin de optimizar el recaudo y potenciar la inversión en movilidad. No obstante, esta iniciativa ha suscitado reacciones diversas entre las autoridades locales, los conductores y los gobiernos de las regiones aledañas. De acuerdo con la información proporcionada por Semana, la medida se dirige a los automóviles que transitan con frecuencia por la capital, pero que están registrados en otros municipios o departamentos. Desde la administración distrital se argumenta que este fenómeno impacta directamente en los recursos disponibles para la realización de obras viales y el mantenimiento de la infraestructura urbana. Con el inicio de 2026 como horizonte inicial, numerosos conductores han comenzado a indagar si la restricción se implementará de inmediato y bajo qué condiciones. Sin embargo, el alcalde ha aclarado que el proceso se encuentra aún en una fase de discusión. Según las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, se ha determinado que la restricción no entrará en vigencia en enero de 2026, como se había previsto en un inicio. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de continuar el diálogo con los municipios aledaños y con la Gobernación de Cundinamarca, con el objetivo de alcanzar un consenso regional. Desde el Distrito se ha indicado que la propuesta contempla la implementación del pico y placa dos sábados al mes, aunque el esquema definitivo aún no ha sido establecido. La discusión abarca alternativas que buscan mitigar el impacto económico sobre los ciudadanos. El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, ha manifestado objeciones a la propuesta y ha solicitado que cualquier decisión considere el impacto sobre miles de propietarios que residen fuera de Bogotá, pero que trabajan o se desplazan a diario hacia la ciudad. Según datos proporcionados por el alcalde Galán durante la presentación de la iniciativa, desde el año 2012 se ha observado una disminución en la proporción de vehículos nuevos matriculados en Bogotá. Esta tendencia ha resultado en que, desde 2015, aproximadamente 241.000 autos dejaran de registrarse en la capital, lo que ha conllevado a menores ingresos para la inversión pública. La Alcaldía estima que esta situación ha implicado la pérdida de ingresos por un monto cercano a 1,1 billones de pesos, recursos que podrían haberse utilizado para financiar obras de movilidad, mantenimiento vial y mejoras en el sistema de transporte. El mandatario distrital indicó que los propietarios que opten por trasladar la matrícula de sus vehículos a Bogotá podrían beneficiarse de ventajas específicas. Entre estas, se incluye la exención del pico y placa durante los sábados y la eliminación de costos adicionales relacionados con esta medida. En tanto, las mesas de trabajo entre el Distrito, los municipios y el departamento continúan y la implementación del pico y placa los sábados se encuentra en evaluación, aguardando una resolución que logre un equilibrio entre la movilidad, las finanzas públicas y el impacto sobre los conductores.