La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que su teléfono celular estaría siendo interceptado y que sus chats relacionados con su seguridad personal estarían en poder de terceros. La denuncia fue realizada durante un diálogo con Vicky Dávila en la revista Semana, a 24 días de las elecciones presidenciales en Colombia. Para esclarecer los hechos, Valencia otorgó un poder al abogado Jaime Lombana para verificar si su dispositivo fue efectivamente hackeado. La senadora explicó que recibió información confirmada sobre la vulneración de sus dispositivos móviles y subrayó que la gravedad del asunto radica en que las conversaciones comprometidas no tienen que ver con estrategias electorales, sino con protocolos de protección personal. También hizo un llamado directo a la Fiscalía para que determine si su teléfono está siendo interceptado y con qué propósito. Valencia aclaró además que sus comunicaciones con el ministro del Interior, Armando Benedetti, son estrictamente de carácter personal y vinculadas a su seguridad y la de su familia. “No existen comunicaciones que sean de campaña” dentro de lo que presuntamente fue extraído, sostuvo. Para Valencia, que su celular sea intervenido en este contexto es un hecho “muy grave” que atenta contra las garantías democráticas, en un momento especialmente sensible dado el calendario electoral. Se espera que el equipo jurídico liderado por Lombana presente las pruebas recolectadas ante los organismos competentes para identificar a los responsables de la filtración. La denuncia se produce en medio de una campaña presidencial marcada por la tensión política, en la que la candidata del Centro Democrático se posiciona como una de las principales figuras de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro. A pocas semanas de la primera vuelta del 31 de mayo, la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, revelada por El Tiempo el 30 de abril, ubica a Iván Cepeda del Pacto Histórico como el favorito con el 38% de intención de voto. Lo siguen Abelardo de la Espriella con el 23,9% y la fórmula de Valencia y Juan Daniel Oviedo con el 22,8%. Sin embargo, los escenarios cambian en segunda vuelta: según la misma medición, Valencia derrotaría a Cepeda en ese escenario, mientras que De la Espriella lo empataría. La fórmula Valencia-Oviedo es además la que más creció en la recta final de la campaña desde las consultas del 8 de marzo.