En el ámbito de las operaciones bancarias diarias, hay aspectos que suelen ser pasados por alto, pero que pueden tener un impacto significativo en la seguridad financiera. Un gesto que puede parecer trivial en los cajeros automáticos desempeña un papel fundamental en la salvaguarda de la información bancaria. El peligro no reside únicamente en el robo físico, sino que también se encuentra en las pequeñas brechas digitales que pueden ser explotadas en cuestión de segundos. Un botón específico del cajero, frecuentemente desestimado, se transforma en una herramienta crucial para prevenir pérdidas inesperadas. Pulsar la tecla “cancelar” al concluir una operación en un cajero automático puede parecer un aspecto trivial, sin embargo, constituye una de las principales medidas de seguridad recomendadas por entidades como el Banco de España. Esta acción asegura el cierre inmediato de la sesión bancaria, disminuyendo el riesgo de acceso no autorizado a información sensible. En Colombia y en diversas regiones del mundo, los cajeros automáticos no siempre finalizan automáticamente la sesión tras la extracción de dinero o la impresión del recibo. Esta vulnerabilidad temporal puede ser explotada por delincuentes para realizar fraudes o robos sin necesidad de introducir una tarjeta. El funcionamiento de ciertos cajeros automáticos permite que la sesión permanezca activa durante un breve lapso tras la retirada del efectivo, lo que posibilita que un tercero acceda a información personal del usuario anterior. En caso de no presionar el botón de “cancelar”, es factible que permanezcan visibles en la pantalla datos como el saldo disponible, los movimientos recientes o el menú de operaciones habilitado. Esto implica que, aun sin insertar una nueva tarjeta, podrían llevarse a cabo nuevas transacciones en nombre del usuario anterior, lo que lo expone a un potencial robo o a transferencias no autorizadas. El botón de “cancelar” funciona como un mecanismo manual de cierre de sesión, que, al ser presionado, interrumpe la operación y bloquea el acceso a cualquier información residual. De acuerdo con el Banco de España, esta medida debe ser implementada incluso si el cajero ha expulsado la tarjeta o ha entregado el efectivo, dado que el sistema puede continuar operativo durante unos segundos adicionales. Esta vulnerabilidad se presenta con mayor frecuencia en cajeros automáticos más antiguos o en modelos que no disponen de un cierre automático inmediato. Por esta razón, se enfatiza la importancia del uso del botón como una barrera final de seguridad. Existen prácticas recomendadas que, además de presionar “cancelar”, son fundamentales para salvaguardar las finanzas personales al realizar retiros en cajeros automáticos: A pesar de su simplicidad, estas recomendaciones son cruciales para prevenir fraudes bancarios y garantizar la seguridad personal en espacios públicos. La exposición de una sesión bancaria activa puede dar lugar a diversas amenazas. Entre los riesgos más frecuentes se incluyen: En ciertas ocasiones, se han documentado operaciones efectuadas por individuos que encontraron el cajero con una sesión activa, lo que resultó en pérdidas económicas y procesos judiciales complejos de revertir. Por esta razón, cada segundo es crucial: la tecla “cancelar” podría ser determinante.