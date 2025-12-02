El anuncio abre una etapa de ajustes y coordinación regional antes de que la medida entre oficialmente en vigor (Fuente: archivo).

La Alcaldía de Bogotá confirmó que la implementación de la restricción sabatina para carros no matriculados no será inmediata y dependerá del resultado de las mesas técnicas instaladas entre el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca.

El alcalde Carlos Fernando Galán sostuvo que el objetivo es fijar una fecha consensuada, con base en cifras de movilidad y en los impactos económicos regionales, para que la nueva regla comience a regir durante los próximos meses.

El mandatario aseguró que la ciudad no tomará una decisión unilateral y que la fecha oficial de entrada en operación se anunciará cuando exista un acuerdo técnico que permita adoptar la medida sin generar afectaciones desproporcionadas para quienes se movilizan entre Bogotá y los municipios vecinos.

¿Por qué Bogotá plantea un pico y placa sabatino para vehículos no matriculados?

La propuesta surge tras el análisis del crecimiento del parque automotor y del aumento sostenido de carros foráneos circulando a diario por la capital.

Según el Distrito, una parte considerable de los residentes de Bogotá tiene su vehículo matriculado en otros departamentos, lo que presiona las vías de la ciudad sin que esos automotores aporten a los ingresos que financian la infraestructura vial.

Galán comparó la situación con el pago de administración en un edificio: quienes circulan habitualmente por las vías de Bogotá deberían contribuir a su mantenimiento, especialmente si usan la infraestructura todos los días. La medida busca equilibrar cargas y mejorar el flujo vehicular los fines de semana, cuando la entrada de vehículos desde municipios cercanos aumenta significativamente.

¿Desde cuándo aplicaría el pico y placa los sábados para carros foráneos?

¿Qué dijo Cundinamarca sobre el anuncio del pico y placa de los sábados?

El gobernador Jorge Emilio Rey reaccionó de inmediato al anuncio inicial y cuestionó que la propuesta hubiese sido comunicada sin una coordinación previa. Señaló que cualquier modificación a la movilidad entre Bogotá y la región debe analizarse con cifras completas sobre matriculación, tránsito intermunicipal y efectos en sectores claves como comercio, empleo y transporte.

Rey insistió en que miles de personas dependen diariamente de los desplazamientos entre la capital y los 116 municipios del departamento, por lo que cualquier restricción sabatina debe evaluarse con un enfoque regional y no desde una sola orilla administrativa.

¿Qué se está discutiendo en las mesas de trabajo entre Bogotá y Cundinamarca?

Las mesas de concertación —que ya comenzaron— están revisando escenarios para implementar la restricción sin afectar de manera excesiva a los ciudadanos que se movilizan por razones laborales, educativas o comerciales. Entre los puntos en estudio están:

El comportamiento de la matriculación vehicular en la región.

El impacto real de los carros foráneos en la movilidad de los sábados.

Los incentivos necesarios para promover la matrícula en Bogotá.

Los efectos económicos de una restricción ampliada.

La posibilidad de crear fases o periodos de transición.

La Secretaría de Movilidad y la Gobernación coinciden en que cualquier decisión debe estar sustentada en datos verificables y no en percepciones aisladas.

¿Qué cambios adicionales anunció Bogotá para los carros no matriculados?

Mientras avanza la concertación para definir la fecha de inicio del pico y placa sabatino, la Alcaldía ya comunicó dos ajustes que sí están en firme:

1. Dos sábados de restricción al mes

Los carros no matriculados en Bogotá deberán cumplir pico y placa dos sábados al mes, una medida que busca incentivar el registro en la capital y reducir el impacto de los vehículos foráneos en la congestión.

2. Incremento del pico y placa solidario

El recargo para quienes paguen pico y placa solidario con un vehículo no matriculado pasará del 20% al 50%. Según la Alcaldía, este aumento busca compensar los costos que estos vehículos generan en la movilidad y reforzar el incentivo para matricularse en Bogotá.

¿Qué deben hacer los conductores de carros foráneos ante los cambios?

La recomendación del Distrito es que quienes circulan de manera frecuente por Bogotá revisen las nuevas reglas y consideren iniciar el proceso de matrícula local para evitar restricciones adicionales y mayores costos. La Secretaría de Movilidad habilitará canales de atención para resolver dudas y explicar el paso a paso del trámite.

El Distrito insiste en que el registro en Bogotá permite garantizar recursos para inversiones en movilidad, seguridad vial y mantenimiento de la malla vial urbana.

¿Qué viene ahora para el pico y placa de los sábados?

La hoja de ruta se definirá con los insumos técnicos de las mesas de concertación, que permitirán fijar una fecha oficial para la entrada en vigor del pico y placa sabatino para vehículos no matriculados. Galán reiteró que no habrá imposiciones y que la prioridad es una decisión conjunta que respete la dinámica regional y mejore la movilidad sin generar cargas injustas.

Cuando se consolide la evaluación final, la Alcaldía anunciará el calendario oficial y las etapas de implementación para los conductores que aún tienen su carro registrado por fuera de la capital.