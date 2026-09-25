Los pequeños chispazos al tocar a otra persona u objeto son descargas electrostáticas que pueden intensificarse según los materiales y las condiciones del ambiente. (Fuente: Shutterstock)

A casi todos les pasó alguna vez: una persona toca a otra y ambas sienten un pequeño chispazo, como si una de ellas hubiera transmitido electricidad. Aunque suele describirse como que alguien “da corriente”, el fenómeno tiene una explicación relacionada con la electricidad estática.

Según la Universidad de Barcelona, la electricidad estática se produce por la presencia de cargas eléctricas que permanecen acumuladas en la superficie de un cuerpo. Cuando esas cargas no pueden liberarse gradualmente, pueden terminar descargándose de forma repentina al producirse el contacto con otro cuerpo.

Por eso, ese pequeño choque que se siente al tocar a otra persona no significa necesariamente que exista una corriente eléctrica circulando de manera continua entre ambos cuerpos. Se trata de una descarga electrostática breve, que en determinadas condiciones incluso puede generar una pequeña chispa.

Por qué algunas personas “dan corriente” cuando las tocamos, según la ciencia

Cuando una persona acumula electricidad estática y entra en contacto con otra, puede existir una diferencia de potencial entre ambos cuerpos. Esto significa que al tocarse, las cargas pueden desplazarse rápidamente hasta alcanzar un equilibrio, produciendo la descarga o corriente que se percibe como un pequeño pinchazo o chispazo.

El INSST explica que una persona puede cargarse electrostáticamente, por ejemplo, al caminar sobre determinados suelos, levantarse de un asiento o cambiarse de ropa, y que al tocar posteriormente un objeto conductor puede producirse una descarga.

Por su parte, la Universidad de Barcelona señala que estas descargas pueden producirse tanto al transferir como al recibir cargas, y que el fenómeno se vuelve más perceptible cuando el cuerpo tiene dificultades para liberar la carga de manera gradual. Si el contacto es muy breve y la descarga es suficiente, puede aparecer una chispa.

Caminar sobre ciertos suelos, levantarse de un asiento o usar ropa sintética puede favorecer la acumulación de electricidad estática en el cuerpo. (Fuente: Shutterstock)

Es por ellos que cuando alguien dice que otra persona le “transmitió corriente”, lo que probablemente experimentó fue una descarga de electricidad estática acumulada. La carga no necesariamente se originó en la otra persona ya que cualquiera de los dos cuerpos puede haber acumulado una carga diferente antes del contacto.

¿Por qué algunas personas acumulan más electricidad estática?

La acumulación de electricidad estática depende, entre otros factores, de los materiales, el calzado, el suelo y la humedad del ambiente. El INSST señala que los materiales aislantes dificultan la circulación de las cargas y que una persona que utiliza calzado de goma puede acumularlas con mayor facilidad que alguien que utiliza un calzado que favorece su disipación.

La humedad también cumple un papel importante ya que cuando el aire tiene una humedad relativa más elevada, aumenta la conductividad de las superficies y se facilita la disipación de las cargas acumuladas. En ambientes secos, en cambio, las cargas pueden permanecer durante más tiempo en el cuerpo.

¿Qué situaciones generan más electricidad estática en el cuerpo?

El INSST menciona que caminar sobre determinados suelos, levantarse de un asiento, cambiarse de ropa o manipular materiales plásticos son algunas situaciones que pueden generar carga electrostática. Las fibras sintéticas, las gomas y otros materiales aislantes pueden favorecer su acumulación.

Por eso, los pequeños chispazos al tocar a otra persona u objeto suelen ser más notorios bajo determinadas condiciones ambientales y con ciertos materiales. La intensidad de la sensación depende de la cantidad de carga acumulada y de las características del contacto y de los materiales involucrados.