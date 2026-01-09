No es Bogotá: esta ciudad de Colombia figura entre las más peligrosas del mundo, según un ranking internacional. (Imagen: Archivo)

Cali, conocida como la Sucursal del Cielo, aparece entre las ciudades con mayores niveles de inseguridad a nivel global, de acuerdo con el Crime Index by City 2025, un ranking internacional elaborado por la base de datos colaborativa Numbeo, que analiza la percepción ciudadana y estadísticas de criminalidad en más de 400 urbes del mundo.

En la medición correspondiente a 2025, la capital del Valle del Cauca se ubica en el puesto 18 del listado mundial, con un índice de criminalidad de 71,3, una cifra que la posiciona por encima de otras ciudades colombianas como Bogotá, que figura en el lugar 37, y Medellín, que aparece recién en el puesto 128.

Con estos valores, Cali se sitúa incluso por encima de ciudades como Albuquerque (Estados Unidos), Porto Alegre (Brasil) y Lima (Perú), lo que refleja una combinación de delitos violentos y una percepción ciudadana de inseguridad que continúa en niveles elevados.

Qué mide el ranking internacional de criminalidad

El Crime Index by City evalúa distintos factores vinculados a la seguridad urbana, entre ellos robos, asaltos, homicidios y la sensación de inseguridad que manifiestan los habitantes. No se trata solo de cifras oficiales, sino también de percepciones recopiladas a partir de encuestas ciudadanas en todo el mundo.

Dentro de ese universo de más de 400 ciudades analizadas, Cali se mantiene dentro del grupo de las 20 más peligrosas, una posición que no es nueva, pero que en 2025 vuelve a encender alertas por la persistencia de indicadores críticos.

La ubicación en este ranking internacional coincide con los datos locales que muestran una alta incidencia de violencia letal, especialmente en determinadas zonas de la ciudad y en días específicos de la semana.

Los datos oficiales que explican la posición de Cali

Según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, la ciudad cerró 2025 con 1.065 homicidios, lo que representó un aumento del 14% en comparación con el año anterior y el registro más alto de los últimos cuatro años.

El informe señala además que el 82% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, y que los domingos concentraron la mayor cantidad de hechos violentos, un patrón que se repite en los reportes recientes.

Las comunas 15 y 14, junto con sectores como La Unión y El Vergel, figuran entre las zonas con mayor número de casos, concentrando gran parte de los episodios de violencia en el oriente de la ciudad.

El inicio de 2026 no mostró un cambio de tendencia

Los primeros registros de 2026 tampoco evidenciaron una mejora en la situación. De acuerdo con el mismo observatorio, al menos 17 homicidios fueron reportados durante los primeros cuatro días del año, un dato que refuerza la preocupación por la continuidad del fenómeno.

Mientras otras ciudades del país aparecen más relegadas en el ranking internacional, Cali sigue enfrentando el desafío de reducir los niveles de violencia y mejorar una percepción ciudadana que hoy la ubica entre las más afectadas por la inseguridad a escala global.