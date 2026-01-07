Oficial | El Gobierno estableció 42 horas de jornada laboral por semana: comenzará a partir del miércoles 15

Colombia entra en una jornada clave de movilización social luego de que el presidente Gustavo Petro llamara a los ciudadanos a salir a las calles para defender “la soberanía y la democracia”, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del presidente estadounidense Donald Trump y por la polémica operación militar de Estados Unidos en Venezuela que volvió a encender las alarmas en la región.

¿Por qué Gustavo Petro convocó marchas en Colombia este miércoles?

El jefe de Estado decidió respaldar y acompañar las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales tras considerar que Colombia enfrenta un escenario de amenaza externa. Desde el Gobierno se insiste en que las recientes declaraciones de Trump, sumadas a la intervención militar estadounidense en Venezuela, configuran un riesgo para la estabilidad regional y la autodeterminación de los países latinoamericanos.

Petro confirmó que participará directamente en la jornada desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, convirtiendo la movilización en un acto político de alto impacto simbólico para el inicio de 2026.

Petro llama a los colombianos a marchar por “la soberanía y la democracia” tras amenaza de Trump.

¿A qué hora y en qué ciudades serán las movilizaciones convocadas por Petro?

Las concentraciones están previstas para la tarde de este miércoles, con epicentro en Bogotá y réplicas en las principales capitales del país. La convocatoria apunta a una participación masiva de sectores sociales, sindicatos y movimientos ciudadanos que respaldan el mensaje presidencial de defensa de la soberanía nacional.

Desde la Casa de Nariño se ha señalado que se trata de una jornada pacífica y democrática, enmarcada en el derecho a la protesta.

¿Qué dijo Petro sobre las amenazas de Estados Unidos y Donald Trump?

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario fue enfático al señalar que Colombia no acepta presiones externas ni advertencias de potencias extranjeras. Petro aseguró que el país “no está en venta” y que cualquier intento de intimidación solo reforzará la respuesta popular.

El presidente también apeló a una narrativa simbólica al mencionar el “jaguar americano”, una figura que su Gobierno ha adoptado como emblema de resistencia y movilización social, especialmente en este primer gran llamado a las calles del año.

¿Qué postura asumió la Cancillería frente a la crisis regional?

La canciller Rosa Villavicencio advirtió que la coyuntura actual tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela tiene efectos que van más allá de un solo país. Desde el Ejecutivo se considera que lo que está en juego es la paz regional y el equilibrio político en América Latina.

La jefa de la diplomacia colombiana reiteró que la región históricamente ha sido una zona de paz y subrayó la necesidad de mantener ese principio frente a escenarios de escalamiento militar y confrontación internacional.

¿Qué declaraciones de Trump encendieron la tensión con Colombia?

El fin de semana, Trump volvió a generar controversia al referirse a Colombia como un país “muy enfermo” y lanzar ataques directos contra Petro, a quien acusó con afirmaciones despectivas relacionadas con el narcotráfico. Incluso, dejó abierta la posibilidad de una eventual acción similar a la realizada en Venezuela, lo que provocó un fuerte rechazo desde Bogotá.

Estas declaraciones fueron interpretadas por el Gobierno colombiano como una amenaza directa y un desconocimiento de la soberanía nacional.

¿Cómo respondió Petro a los señalamientos del presidente estadounidense?

El presidente colombiano atribuyó los choques con Trump a profundas diferencias ideológicas. Según Petro, el trasfondo del conflicto es la crítica de su Gobierno a un modelo económico que prioriza la explotación de recursos naturales y pone en riesgo la vida y el futuro del planeta.

Desde su perspectiva, América Latina enfrenta presiones para volver a esquemas de dependencia, un escenario que —asegura— Colombia no está dispuesta a aceptar.

