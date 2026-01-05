Petro vinculó las amenazas y los insultos de Donald Trump con un intento de influir en las elecciones presidenciales de 2026. (Fuente: Archivo)

El presidente Gustavo Petro le respondió al gobierno de Estados Unidos luego de que Donald Trump afirmara que no descarta un operativo en Colombia. Las declaraciones del mandatario colombiano se produjeron en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países.

Petro sostuvo que Colombia continúa combatiendo el narcotráfico y rechazó las acusaciones provenientes desde Washington, a las que vinculó con intereses políticos y electorales.

Petro apuntó contra el secretario de Estado de EE.UU., Marcos Rubio

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado colombiano también se refirió al secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, y aseguró que existen informes falsos provenientes de sectores de inteligencia de la Policía colombiana.

Según explicó, ordenó el retiro de varios coroneles del área de inteligencia por difundir información que, a su criterio, no refleja la realidad del Estado colombiano. Petro advirtió que dichas versiones podrían estar influyendo en la postura del gobierno estadounidense.

Advertencia sobre bombardeos y víctimas civiles

Petro alertó sobre las consecuencias de una eventual intervención militar extranjera sin inteligencia suficiente. Señaló que un bombardeo indiscriminado podría provocar la muerte de civiles, incluidos niños, y generar una escalada del conflicto interno.

El mandatario afirmó que ataques contra campesinos podrían derivar en un aumento de la violencia armada y en el fortalecimiento de grupos guerrilleros en zonas rurales del país.

“Desatarán al jaguar popular”: la advertencia de Petro ante una posible detención

Uno de los pasajes más fuertes del mensaje presidencial se produjo cuando Petro se refirió a una hipotética detención de su persona. Aseguró que, en ese escenario, una parte significativa del pueblo colombiano saldría a las calles en su defensa.

“Si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”, afirmó. Además, sostuvo que confía en el respaldo ciudadano y llamó a la defensa del mandatario frente a cualquier acto que consideró ilegítimo.

Llamado a la movilización y mensaje a la fuerza pública

Petro indicó que la forma de defender la institucionalidad sería mediante la movilización popular en los municipios del país. En ese marco, aseguró que la orden a la fuerza pública es no disparar contra el pueblo y sí responder ante una eventual invasión extranjera.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto político tanto a nivel nacional como internacional, por el tono y el alcance del mensaje presidencial.

Petro vinculó las amenazas con las elecciones de 2026

El presidente colombiano sostuvo que los insultos y advertencias provenientes de Trump buscan afectar el proceso electoral de 2026. Según explicó, se trataría de una estrategia para influir en la política interna del país y debilitar a su gobierno.

Petro reafirmó que defenderá el territorio nacional ante cualquier amenaza externa y recordó su pasado ligado a la guerra y la clandestinidad, aunque aclaró que había renunciado al uso de las armas tras el acuerdo de paz de 1989.

Tensión entre Colombia y Estados Unidos en un contexto regional delicado

Las declaraciones de Petro se producen en un escenario regional marcado por la inestabilidad política y la creciente intervención de Estados Unidos en América Latina. El cruce verbal entre ambos líderes profundiza la tensión bilateral y reabre el debate sobre soberanía, seguridad y elecciones en la región.