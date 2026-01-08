El diálogo abrió la puerta a una reunión presencial en Washington (Fuente: archivo).

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos comenzó a descomprimirse tras una llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, un contacto que marcó un giro frente al duro cruce de declaraciones de los últimos días.

El propio mandatario norteamericano confirmó la conversación y anunció que ambos gobiernos ya trabajan en la organización de una reunión en la Casa Blanca.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la llamada con Gustavo Petro?

Fue el propio Trump quien hizo pública la conversación a través de su red Truth Social, donde destacó el tono del diálogo y valoró el contacto directo con el jefe de Estado colombiano. Según señaló, Petro lo llamó para explicarle la situación relacionada con las drogas y otros desacuerdos que han marcado la relación entre ambas administraciones.

En su mensaje, el presidente estadounidense aseguró que la charla fue respetuosa y productiva, y afirmó que espera reunirse con Petro en un futuro cercano. Además, precisó que el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con la Cancillería colombiana, ya adelantan los arreglos diplomáticos para concretar el encuentro en Washington.

¿Por qué se habían deteriorado las relaciones entre Colombia y EE.UU.?

La relación bilateral venía atravesando uno de sus momentos más complejos, luego de declaraciones de Trump que generaron una fuerte reacción en Bogotá y llevaron al Gobierno colombiano a convocar movilizaciones en defensa de la soberanía nacional.

Las diferencias se profundizaron por visiones opuestas sobre la lucha contra el narcotráfico, el manejo regional de la crisis venezolana y el papel de Estados Unidos en operaciones antidrogas en el Caribe y el Pacífico, temas que Petro ha cuestionado de manera reiterada desde su llegada a la Presidencia.

¿Qué temas se abordaron en la conversación entre Petro y Trump?

Tras la llamada, el presidente colombiano explicó que uno de los puntos centrales fue la necesidad de reactivar los canales formales de comunicación entre ambos gobiernos, especialmente entre la Cancillería y el Departamento de Estado, que habían quedado prácticamente congelados en medio de las tensiones.

Petro también expuso cifras oficiales sobre la política antidrogas de su Gobierno y defendió su trayectoria personal frente a señalamientos que habían escalado en el debate político internacional. El mensaje, según el propio mandatario, buscó bajar el tono y evitar que la confrontación derivara en un escenario más delicado.

¿Habrá una reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca?

Sí. Trump confirmó que el encuentro está en marcha y que se realizará en la Casa Blanca, en Washington. Aunque todavía no hay una fecha definida, el anuncio representa un gesto político fuerte y una señal clara de distensión tras una semana marcada por advertencias y discursos cruzados.

Desde el Gobierno colombiano ven este posible encuentro como una oportunidad para recomponer la relación estratégica con Estados Unidos y plantear, cara a cara, los desacuerdos que hoy siguen abiertos.

¿Qué le dijo Petro a Trump sobre Delcy Rodríguez y la crisis en Venezuela?

Durante la llamada, el presidente Petro también puso sobre la mesa su reciente conversación con Delcy Rodríguez, actual figura clave del Gobierno venezolano, con quien habló días atrás sobre la necesidad de abrir un canal de diálogo que evite un escenario de mayor conflictividad social en ese país.

Según explicó el mandatario colombiano, la propuesta apunta a construir un espacio de conversación tripartito que incluya a Estados Unidos, con el objetivo de estabilizar la situación interna de Venezuela y reducir el riesgo de un estallido de violencia que termine impactando a toda la región.

Petro dejó en claro que este tema será central cuando se concrete la reunión con Trump en la Casa Blanca. Para el Gobierno colombiano, la crisis venezolana no es un asunto externo, sino un factor que incide directamente en la seguridad, la migración y la estabilidad social de Colombia.

“La paz de Venezuela es también la paz de Colombia”, ha reiterado el presidente en distintos escenarios, al sostener que cualquier salida duradera debe pasar por el diálogo y no por la confrontación, una postura que ahora busca trasladar directamente a Washington.

Con información de EFE.-