El Ejecutivo rechazó cualquier injerencia externa, defendió la soberanía nacional y ratificó que las diferencias entre Estados deben resolverse por la vía diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó una nota verbal de protesta dirigida al Gobierno de Estados Unidos luego de declaraciones y amenazas atribuidas al presidente estadounidense, Donald Trump, contra el mandatario colombiano Gustavo Petro.

La acción diplomática busca dejar constancia del rechazo oficial del Estado colombiano a cualquier pronunciamiento que ponga en entredicho la soberanía nacional o afecte el respeto entre ambos países.

Desde la Cancillería se insistió en que las diferencias entre Estados deben resolverse exclusivamente por la vía diplomática, en apego a los principios del derecho internacional y al respeto mutuo que ha caracterizado históricamente la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Colombia rechaza amenazas y defiende la soberanía nacional

La Cancillería colombiana reiteró que rechaza de manera categórica cualquier amenaza dirigida contra el presidente de la República o contra la sociedad colombiana en su conjunto. Según el Gobierno, este tipo de declaraciones no solo afectan al jefe de Estado, sino que constituyen una afrenta directa a la institucionalidad democrática del país.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se remarcó que Colombia es un Estado soberano y que no aceptará presiones ni advertencias que puedan interpretarse como injerencias en sus asuntos internos.

Colombia exigió respeto a su soberanía y reiteró que las diferencias bilaterales deben resolverse mediante el diálogo diplomático. Cancillería de Colombia

La postura oficial del Gobierno frente a Estados Unidos

En rueda de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, señaló que Colombia mantiene su compromiso con el diálogo y la cooperación internacional, pero advirtió que no tolerará expresiones que desconozcan la legitimidad del Gobierno elegido democráticamente.

La canciller afirmó que el Ejecutivo colombiano rechaza cualquier forma de administración de carácter colonialista y reiteró que el respeto entre naciones es un principio fundamental de la política exterior del país.

Reunión con el embajador de Estados Unidos en Colombia

Este martes 6 de enero de 2026, la ministra Villavicencio tiene previsto reunirse con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, con el fin de transmitir de manera directa el rechazo del Gobierno colombiano a las amenazas y señalamientos contra el presidente Gustavo Petro.

Durante el encuentro se realizará la entrega formal de la nota diplomática, que fue radicada el pasado 5 de enero. Según explicó la Cancillería, el objetivo es dejar claro que cualquier ofensa contra el presidente constituye una ofensa contra el Estado colombiano y un desconocimiento de sus procesos democráticos.

Colombia insiste en el respeto a la democracia y al derecho internacional

La ministra Villavicencio subrayó que Gustavo Petro es el presidente legítimo de Colombia, elegido por voto popular y jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado. En ese sentido, aseguró que el Gobierno defenderá la institucionalidad democrática ante cualquier acto que la ponga en duda.

La ministra de Relaciones Exteriores se reunió con el embajador encargado de EE.UU., John McNamara, para entregar formalmente la nota de rechazo. Cancillería de Colombia

Asimismo, indicó que Colombia seguirá privilegiando el diálogo diplomático como mecanismo para resolver tensiones y evitar una escalada en las relaciones internacionales.

Comisión de Relaciones Exteriores y escenario regional

En el marco de esta situación, la Cancillería confirmó que se citará a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar el contexto regional y las implicancias de la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Villavicencio explicó que la prioridad del Gobierno colombiano es la defensa de la democracia, la soberanía y los derechos humanos, y que se avanza en gestiones ante organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para abordar la coyuntura regional.

La posición de Colombia sobre la situación política en Venezuela

Respecto al escenario venezolano, la canciller reafirmó que Colombia respetará el ordenamiento jurídico interno de Venezuela y las decisiones que adopte su pueblo. En ese sentido, señaló que, tras la salida de Nicolás Maduro, la continuidad institucional recae en la vicepresidenta Delcy Rodríguez, conforme a la normativa de ese país.

La funcionaria reiteró que solo los venezolanos, desde su soberanía, pueden definir su destino político, y que Colombia mantendrá una postura de respeto frente a las decisiones adoptadas por el Estado vecino.