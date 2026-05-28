No tendrán autorización para actualizar el permiso en 2026 si no acatan este requisito (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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El Ministerio de Transporte de Colombia establece, mediante la Resolución 217 de 2014, los parámetros que rigen la expedición de los certificados de aptitud, así como los componentes que se deben evaluar (visión, audición, coordinación, condiciones físicas y mentales, entre otros).

Esta normativa resulta aplicable a todos los conductores, adquiriendo especial relevancia en personas de edad avanzada dadas las restricciones en cuanto a la vigencia de la licencia.

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben preparar con antelación la renovación de su licencia de conducir. Se requiere la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) debidamente autorizado.

Si el certificado correspondiente no está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta norma forma parte de las directrices de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también validan el cumplimiento de la obligación de estar al día con las multas.

Conductores mayores de 65 años en Colombia deben renovar su licencia con examen de aptitud.

Sin certificado en el RUNT no renuevas: cuál es el requisito clave

Es menester considerar un aspecto operativo que frecuentemente es desestimado: el certificado médico posee una validez máxima de seis meses; de no concluir el trámite dentro de dicho período, se deberá repetir los exámenes correspondientes.

Para proceder con la actualización de la licencia, la autoridad de tránsito verifica en el RUNT que el usuario disponga de un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el documento no esté cargado o haya expirado, la solicitud será denegada. Adicionalmente, el conductor debe estar registrado en el RUNT, presentar su cédula de identidad y no tener sanciones pendientes (o haber firmado un acuerdo de pago).

Tras los 65, ¿cada cuánto se renueva la licencia de conducción y cuándo es anual?

La vigencia de los servicios se establece de acuerdo al tipo de servicio y la edad del solicitante:

Servicio particular A y B guía 2026

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Menores de 60 años: cada 10 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público categoría C

Mayores de 60 años : anual.

Menores de 60 años: cada 3 años.

Para el año 2026, la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá establece las tarifas correspondientes, siendo $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas, las cuales están sujetas a posibles ajustes locales.

Programe su cita en la Ventanilla Única de Servicios o ante la entidad de tránsito que le corresponda.

Revise siempre el tarifario vigente antes de presentarse a su cita.

Realícese el examen en un CRC debidamente autorizado y verifique que el resultado haya quedado registrado en el RUNT .

Confirme que no tenga multas activas.

Cancele los derechos correspondientes al trámite.

El CRC se encarga de asegurar que el conductor posea capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación apropiadas para garantizar una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico que rige la ejecución de estas evaluaciones y la emisión del certificado correspondiente.

En el caso de que el resultado no sea aprobado, el sistema limitará la renovación hasta que se cumplan con las condiciones requeridas por el profesional, las cuales pueden incluir tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras intervenciones necesarias.