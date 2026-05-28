Se va la Ley de Alquileres: se suprime el desalojo y los inquilinos colombianos podrán permanecer un par de años más en las propiedades (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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La Ley 820 de 2003 regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia y establece mecanismos para evitar desalojos inmediatos, garantizando así la estabilidad del inquilino bajo el marco legal. Estas disposiciones son aplicables tanto a la duración inicial del contrato como a sus prórrogas, siempre que se conserven las condiciones acordadas entre las partes.

Asimismo, el objetivo principal de esta normativa es mantener un equilibrio entre los derechos y deberes de los arrendadores y de los inquilinos. Para lograr esto, la normativa establece procedimientos claros y tiempos definidos que facilitan el abordaje de posibles desacuerdos de manera ordenada, minimizando los conflictos y favoreciendo soluciones conforme a la ley.

En línea con lo anterior, la normativa promueve el compromiso de arrendadores e inquilinos de cumplir con las obligaciones adquiridas al firmar el contrato de arrendamiento, lo que refuerza la seguridad jurídica para ambas partes.

Ley de Alquileres: por qué los inquilinos pueden quedarse más de dos años

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo. ChatGPT - creada con IA

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo.

¿Pagar la deuda antes de la sentencia puede frenar el desalojo?

Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.

Si hay mora, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble. Sinembargo, la Ley 820 en su Art. 22 contempla que si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez terminaría el proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría cancelar el desalojo.