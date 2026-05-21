Los empleados mayores a 55 años deben realizar este trámite o perderán la pensión para siempre.

Miles de empleados en Colombia que se acercan a la edad de jubilación enfrentan el riesgo de perder su pensión si no satisfacen un requisito fundamental solicitado por Colpensiones.

La alerta está dirigida a aquellas personas que se encuentran entre 55 y 60 años y que aún no han verificado ni actualizado su información en el sistema.

Colpensiones: ¿quiénes deben actualizar su información?

Colpensiones hace un llamado a todos los afiliados que se encuentren a menos de dos años de alcanzar la edad legal para su jubilación -57 años para mujeres y 62 para hombres- a que verifiquen con carácter urgente su historia laboral y datos personales. Este procedimiento es de carácter indispensable: se trata de un trámite obligatorio para que se certifique el derecho a recibir la pensión de vejez.

La omisión de este trámite puede resultar en que los trabajadores experimenten demoras en su proceso o, en el peor de los escenarios, que pierdan de forma definitiva su derecho a la pensión.

Miles de empleados en Colombia en riesgo de perder su pensión al acercarse a la jubilación. (Fuente: Colpensiones).

Empleados de 55 a 60 años: cómo proteger su jubilación

Los colombianos que actualmente oscilan entre los 55 y 60 años se encuentran en una etapa crucial de su carrera laboral. De no implementar acciones a la brevedad, podrían enfrentarse a discrepancias justo al momento de alcanzar la edad de pensión. Entre las inconsistencias más comunes se destacan semanas no registradas, vacíos en la cotización y errores en los datos personales.

Colpensiones ha identificado diversos casos en los que estas irregularidades obstaculizan el inicio del procedimiento de jubilación, generando angustia e incertidumbre entre los afiliados. Por esta razón, actuar con anticipación se convierte en la manera más eficaz de salvaguardar lo que se ha edificado a lo largo de toda una vida laboral.

Consulte y actualice su historia laboral en Colpensiones

Para prevenir posibles inconvenientes, Colpensiones sugiere a los afiliados que sigan este proceso gratuito y sencillo desde cualquier ubicación del país:

Acceder a www.colpensiones.gov.co

Ingresar a la Zona Transaccional y seleccionar la Sede Electrónica.

Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no dispone de una cuenta, puede registrarse de forma sencilla.

Consultar la historia laboral y descargar el archivo en formato PDF.

¿Qué documento necesita para cobrar su pensión?

Es fundamental que la historia laboral esté correcta, ya que representa un registro que certifica cuántas semanas se ha cotizado y en qué períodos específicos. Cualquier vacío, error o inexactitud en este documento podría obstaculizar indefinidamente el proceso de pensión. Por lo tanto, Colpensiones subraya la importancia de llevar a cabo las siguientes verificaciones:

Confirmar que todos los empleadores estén reportados correctamente.

Asegurarse de que no existan meses sin cotización justificable.

Verificar que las fechas de ingreso y salida estén registradas de manera precisa.

Validar que los datos personales (nombre, cédula, fecha de nacimiento) coincidan con los del documento de identidad.

La omisión de esta actualización puede resultar perjudicial para su planificación de jubilación. Colpensiones ha enfatizado que, sin la adecuada verificación y rectificación de la historia laboral, el derecho a percibir una pensión podría verse comprometido. Se han documentado demoras que oscilan entre meses e incluso años debido a incongruencias que no fueron rectificadas a su debido tiempo.

Asimismo, es fundamental subrayar que ningún trámite de pensión se activa de forma automática. Es responsabilidad del afiliado gestionar proactivamente su proceso para asegurar que todo se encuentre en orden en el momento adecuado.