El Gobierno de Colombia ratificó que incautarán todas las cuentas de bancos y bienes que aparezcan en esta página web (Fuente: edición propia).

Oficial | Bolivia, Chile y Colombia prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

Recientemente, el Gobierno de Colombia ha confirmado la implementación de embargos que afectarán a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes, como parte de los procesos de cobro coactivo que lleva a cabo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Estas medidas son aplicadas de forma individual, atendiendo cada caso, a aquellos contribuyentes que presentan deudas tributarias exigibles y que no dieron respuesta a los requerimientos formales establecidos previamente. Esta acción es parte de los procedimientos administrativos de cobro y se lleva a cabo de acuerdo con la normativa vigente, sin efectos retroactivos ni anuncios adicionales.

Con el desarrollo de los controles fiscales, un número considerable de contribuyentes ha comenzado a indagar si sus bienes o productos financieros pueden ser objeto de estas medidas y cuál es el verdadero alcance de los embargos establecidos por la autoridad tributaria.

DIAN: así funcionan los embargos y qué debes saber

Entre las medidas habituales se incluyen el bloqueo de cuentas, el congelamiento de tarjetas de crédito y la retención de fondos hasta cubrir los valores adeudados, siempre dentro de los límites legales.

Gobierno de Colombia confirma embargos sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

De acuerdo con los procedimientos administrativos de cobro, la DIAN puede ordenar el embargo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes cuando el contribuyente mantiene deudas tributarias exigibles y no atendió los requerimientos previos. La ejecución se realiza en coordinación con bancos y entidades financieras, una vez verificada la identidad del deudor.

Estas acciones no implican el cierre automático del sistema financiero para todos los usuarios, sino que se aplican caso por caso a quienes figuran en la base oficial de incumplidos.

Lista de deudores con embargo: quiénes aparecen

La lista publicada por la DIAN contempla tanto a personas naturales como jurídicas que poseen obligaciones tributarias que han quedado en mora, así como aquellos que mantienen procesos administrativos de cobro abiertos. Asimismo, se incluye a contribuyentes que han incurrido en la omisión de presentar declaraciones, a pesar de haber recibido notificaciones formales.

Los perfiles más comunes son:

Contribuyentes con impuestos de renta o IVA pendientes .

Empresas con obligaciones fiscales vencidas .

Personas con procesos de cobro activos sin acuerdos de pago vigentes.

Cómo verificar si alguien tiene deudas con la DIAN

Para conocer la situación tributaria, un individuo puede acceder directamente al sitio web oficial de la DIAN, registrándose en el sistema MUISCA con su identificación, así como examinar las notificaciones oficiales recibidas o comunicarse con las líneas de atención al cliente de la entidad.

En caso de que no se obtenga respuesta a los requerimientos, la autoridad puede proceder con el embargo de los fondos identificados.

Por qué embargan cuentas y bienes: claves

La suspensión de productos financieros se inscribe dentro de un plan integral orientado al control y la transparencia.

El propósito de estas medidas es garantizar el recaudo y reducir la evasión fiscal. Las causas más frecuentes son:

Deudas tributarias no saldadas.

Incumplimientos administrativos reiterados.

Falta de respuesta a requerimientos formales.

Las instituciones pertinentes sugieren lo siguiente:

Mantener datos fiscales actualizados.

Regularizar deudas o suscribir acuerdos de pago.

Revisar y responder las comunicaciones oficiales.

En caso de que el embargo haya sido notificado, existe la posibilidad de solicitar una revisión administrativa o tratar de formalizar un acuerdo que permita la eliminación de la medida ejercida, una vez que se haya cumplido con la obligación correspondiente.