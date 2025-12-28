En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este domingo 28 de diciembre

Durante este domingo, 28 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

San Joaquín

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Onzaga

La interrupción del suministro se realizará en Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Yariguies, Caguanoque, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal y algunos sectores de Mompa, Vegas y Hato durante las 07:00 - 17:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este domingo en Colombia (foto: Pexels).

San Joaquín

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 17:00 - 17:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

Interrupciones del servicio en Veredas San Emigdio, San Isidro y Santa Clara durante las 07:00 - 17:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

