Nueva jugada del Gobierno Petro por la Constituyente: presentan un comité ciudadano ante la Registraduría. (Fuente: EFE/archivo)

Sesión inédita en el Congreso de Colombia: el Senado da luz verde a este proyecto en el último viernes del 2025

El Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, representado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió este viernes, 26 de diciembre, ante la autoridad electoral el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con Sanguino, este mecanismo servirá para realizar los cambios que el Gobierno esperaba lograr a través de sus reformas sociales, algunas de las cuales no fueron aprobadas por el Congreso de la República; entre ellas la de salud, negada hace dos semanas.

“El Gobierno y el presidente Petro han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo, y que debe ser encabezada por los liderazgos sociales y populares más importantes del país”, dijo Sanguino, quien estuvo al frente del trámite de inscripción del comité.

Cuántas firmas se necesitan y cómo sigue el trámite

Por tratarse de una iniciativa para presentar ante el Congreso, se requiere el apoyo del 5% del censo electoral, es decir, cerca de tres millones de firmas.

Con la inscripción de este comité de nueve personas, arranca formalmente el proceso de recolección para que “el poder constituyente se exprese”, según recalcó el ministro.

Una vez realizada la inscripción, la Registraduría Nacional tiene un plazo de ocho días hábiles para verificar si el comité cumple con todos los requisitos establecidos por la ley y, posteriormente, autorizar el inicio formal de la recolección de apoyos ciudadanos.

Gustavo Petro festeja la inscripción del comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente. Captura de X

Quiénes integran el comité promotor de la Constituyente

El comité promotor lo integran el exministro de Igualdad y Equidad, Alfonso Rosero; el indígena Custodio Wouriyu y el periodista Javier Eduardo García.

También forman parte el líder social Lían Herrera; los sindicalistas Over Dorado Cardona y Alfredo Grimaldo; los ciudadanos José Luis Silva y Yesenia Moreno, y Carlos Arturo García Marulanda, del Partido Comunista Colombiano.

Sanguino explicó que la intención de la Asamblea Nacional Constituyente es retomar y profundizar el espíritu reformista de la Constitución de 1991, así como desbloquear institucionalmente la posibilidad de realizar reformas sociales, políticas y de justicia que han enfrentado obstáculos en su trámite legislativo.

El calendario político y las críticas a la iniciativa

Por su parte, Petro destacó en su cuenta de X que “se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional. El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.

El mandatario ha promovido esta iniciativa, que llegaría al Congreso el 20 de julio de 2026 en caso de que la recolección de firmas tenga éxito. Es decir, que serán los próximos congresistas los encargados de tramitarla.

Los colombianos irán a las urnas el próximo 8 de marzo para elegir a los miembros del Senado y de la Cámara, y volverán el 31 de mayo de 2026 para los comicios presidenciales, cuya segunda vuelta, en caso de ser necesaria, se celebrará el 21 de junio.

Esta no es la primera vez que Petro propone convocar una asamblea constituyente, medida que ha sido duramente criticada por la oposición y por expertos en derecho constitucional debido a su alcance y a las implicaciones que tendría para el orden institucional.

Con información de EFE-.