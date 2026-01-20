Las autoridades advierten riesgos serios para la salud y piden a los consumidores revisar con atención lo que compran (Fuente: Shutterstock).

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato de una leche en polvo que estaría siendo comercializada de forma ilegal en supermercados y tiendas del país.

La entidad confirmó que se trata de un producto falsificado que no cumple con la normatividad sanitaria vigente y que representa un riesgo directo para quienes lo consuman.

La alerta, identificada como la No. 415-2025 y emitida desde Bogotá, advierte sobre la falsificación de la leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, marca Proleche, en presentación de 380 gramos, correspondiente a dos lotes específicos con fechas de vencimiento en 2026.

Según el Invima, estos productos están utilizando un registro sanitario que ya no se encuentra vigente y no ofrecen garantías de calidad ni de inocuidad.

¿Cuál es la leche que el Invima ordenó retirar de los supermercados?

El llamado de urgencia recae sobre la leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, marca Proleche, presentación de 380 g, correspondiente a los siguientes lotes falsificados:

Lote CE096E18, con fecha de vencimiento 30/05/26.

Lote CE09GE18, con fecha de vencimiento 11/06/26.

Ambos productos estarían circulando en el mercado colombiano usando el registro sanitario RSIAA02M09591, el cual fue reclasificado y dejó de estar vigente desde 2021, por lo que su uso actual es considerado irregular.

Exigen retirar urgente esta popular marca de leche de todos los supermercados por falsificación y grave peligro para la salud.

¿Por qué esta leche en polvo es considerada un grave riesgo para la salud?

El Invima fue enfático al señalar que estos productos no ofrecen ninguna garantía de inocuidad ni de calidad. Al tratarse de una falsificación, las autoridades desconocen por completo:

El contenido real del producto.

El origen de la materia prima utilizada.

Las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

Los controles sanitarios aplicados, si es que existieron.

Esto convierte a la leche en polvo falsificada en un alimento fraudulento, capaz de generar afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes.

¿Cómo identificar la leche Proleche original y diferenciarla de la falsificada?

El Invima dio a conocer varias características clave para que los consumidores puedan reconocer el producto ilegal frente al original:

El producto falsificado usa la palabra “ADICIONADA” en lugar de “FORTIFICADA”.

Presenta diferencias evidentes en la diagramación y diseño del empaque.

El lote aparece escrito como CE096E18 o CE09GE18, algo que no coincide con el sistema del producto legítimo.

La fecha de vencimiento está completamente en números, mientras que en el producto original el mes aparece en letras.

Usa un registro sanitario con nomenclatura obsoleta que ya no está autorizado.

Estos detalles son claves para evitar la compra de un alimento que no cumple con las normas sanitarias colombianas.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron esta leche?

El Invima recomienda a la ciudadanía no consumir bajo ninguna circunstancia la leche en polvo correspondiente a los lotes señalados. En caso de haber adquirido el producto, se aconseja:

Suspender su uso de inmediato.

No prepararlo ni ofrecerlo a menores de edad.

Informar el punto de venta donde fue adquirido.

Reportar el caso a las autoridades sanitarias locales o directamente al Invima.

La entidad reiteró que la comercialización de estos productos está prohibida en Colombia y que se adelantan acciones de inspección, vigilancia y control para sacarlos del mercado.