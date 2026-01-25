Las autoridades de salud reforzaron el llamado urgente a la vacunación (Fuente: archivo).

Elecciones 2026: el CNE definió el nuevo valor de reposición por voto y el ajuste alcanza el 224%

La Secretaría Distrital de Salud confirmó la muerte de tres personas en Bogotá asociadas a fiebre amarilla, en el marco de un total de diez casos reportados en Colombia en lo que va de 2026. De acuerdo con las autoridades, los pacientes se contagiaron luego de viajar a zonas de alto riesgo sin contar con la vacuna, lo que encendió las alarmas por el aumento de casos graves y la alta letalidad de la enfermedad.

Según el reporte oficial, los tres fallecidos no adquirieron el virus en la capital, sino durante desplazamientos a regiones endémicas del país, principalmente en departamentos con clima cálido y presencia activa del mosquito transmisor. Tras su regreso a Bogotá, presentaron complicaciones severas que derivaron en su muerte.

Desde la Secretaría de Salud advirtieron que estos casos eran prevenibles y reiteraron que la fiebre amarilla sigue siendo una amenaza real en Colombia, especialmente en temporadas de alta movilidad por vacaciones, puentes festivos y viajes interdepartamentales.

¿Qué dijeron las autoridades sobre los casos de fiebre amarilla en Bogotá?

El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, explicó que se está fortaleciendo la coordinación entre Bogotá y los departamentos con mayor riesgo, como Tolima, para mejorar la vigilancia epidemiológica y el intercambio de información.

Las autoridades anunciaron además que se evalúa solicitar el carné de vacunación en terminales de transporte para quienes viajen a zonas endémicas, así como implementar certificados de no pertinencia o documentos de disentimiento informado para personas que no puedan vacunarse por razones médicas.

Salud confirmó la muerte de tres personas en Bogotá y ya hay diez casos reportados en 2026.

¿Cuántos casos de fiebre amarilla se han reportado en Colombia en 2026?

De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va de 2026 se han confirmado 10 casos de fiebre amarilla en el país, de los cuales nueve han terminado en fallecimiento. Tres de esas muertes corresponden a residentes de Bogotá.

Las cifras históricas también preocupan: entre 2024 y 2026 se han acumulado más de 150 casos en Colombia, con una tasa de letalidad alta, lo que refuerza la gravedad del brote actual.

¿Por qué la vacunación es clave para prevenir la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla no tiene un tratamiento específico. Una vez la persona se infecta, solo se pueden brindar cuidados de soporte para controlar la fiebre, la deshidratación y las complicaciones.

La vacuna es la única herramienta efectiva de prevención. En Colombia es gratuita, se aplica en una sola dosis y ofrece protección de por vida. Sin embargo, la inmunidad no es inmediata: se requieren al menos 10 días después de la aplicación para que el cuerpo genere defensas suficientes.

Por esta razón, las autoridades insisten en que la vacunación debe realizarse con anticipación, antes de viajar a zonas de riesgo, y no de manera improvisada.

¿Quiénes no deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

Aunque la vacuna es segura para la mayoría de la población, existen grupos que deben tener precaución o evitarla, siempre bajo evaluación médica. Entre ellos se encuentran:

Personas con enfermedades autoinmunes bajo tratamiento inmunosupresor.

Pacientes con VIH, cáncer o enfermedades hematológicas.

Personas que hayan tenido reacciones alérgicas graves a vacunas previas.

Mujeres embarazadas.

Personas con alergia severa al huevo.

Mayores de 60 años, quienes requieren valoración individual.

En estos casos, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de viajar.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

Los síntomas iniciales suelen confundirse con los de otras enfermedades virales. Los más comunes son:

Fiebre alta repentina.

Dolor de cabeza intenso.

Dolor muscular, especialmente en espalda y piernas.

Náuseas y vómito.

Escalofríos y fatiga extrema.

En los casos graves, puede presentarse ictericia (coloración amarilla de la piel), sangrados internos, daño hepático y falla multiorgánica, lo que puede llevar a la muerte.

¿Cómo se contagia la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre únicamente por la picadura de mosquitos infectados, principalmente de los géneros Aedes y Haemagogus, que proliferan en zonas cálidas y húmedas.

Estos mosquitos se reproducen en aguas estancadas, tanques, baldes, canales y cualquier recipiente que acumule agua, lo que facilita la propagación del virus en áreas rurales y periurbanas.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades para evitar más contagios?

Además de la vacunación, las autoridades de salud recomiendan:

Usar repelente constantemente.

Vestir ropa de manga larga y colores claros.

Dormir con toldillo en zonas de riesgo.

Eliminar criaderos de mosquitos en viviendas.

Planear los viajes con anticipación y consultar puntos de vacunación.

En Bogotá existen más de 200 puntos habilitados para la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla, disponibles sin importar el régimen de afiliación al sistema de salud.