El Gobierno confirmó que el lunes 17 de noviembre será feriado nacional, lo que generará un nuevo fin de semana largo en todo el país.

El mes de noviembre llega con buenas noticias para millones de colombianos. El Gobierno Nacional confirmó que el próximo lunes 17 será feriado en todo el país, lo que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo ideal para descansar, viajar o realizar actividades familiares. La medida forma parte del calendario oficial de días festivos establecido por ley y aplicará para todos los sectores públicos y privados.

El anuncio generó gran expectativa, ya que muchas personas aprovecharán la jornada libre para hacer turismo interno o planificar una escapada antes de fin de año.

Aunque aún hay quienes desconocen el motivo exacto de esta fecha festiva, el lunes 17 tendrá un significado histórico para el país y se sumará a la lista de los feriados más esperados de 2025.

Por qué es feriado el lunes 17 de noviembre

El feriado del lunes 17 de noviembre se debe a la conmemoración de la Independencia de Cartagena, una de las celebraciones patrias más importantes de Colombia. Aunque la fecha original es el 11 de noviembre, la Ley Emiliani establece que algunos feriados nacionales se trasladan al lunes siguiente para fomentar el descanso y el turismo.

El lunes 17 de noviembre será feriado nacional en Colombia, según confirmó el Gobierno. ChatGPT

De esta manera, el país disfrutará de un nuevo fin de semana largo que combina historia, cultura y oportunidades para impulsar la economía local.

La fecha recuerda el día en que la ciudad de Cartagena se proclamó libre del dominio español en 1811, convirtiéndose en un símbolo de independencia para toda la nación.

Cuándo es el próximo feriado este año

Después del descanso del lunes 17 de noviembre, el siguiente feriado nacional en Colombia será el lunes 8 de diciembre, en honor al Día de la Inmaculada Concepción. Esta jornada, de carácter religioso, marca uno de los últimos festivos del año y da inicio a la temporada navideña en el país.

Con estos días libres, noviembre y diciembre se perfilan como meses ideales para hacer una pausa antes del cierre del año laboral y académico, disfrutando de las tradiciones, los viajes y los reencuentros familiares que caracterizan esta época.