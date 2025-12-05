El pueblo que busca integrarse a la Capital: este municipio busca cambiar de jurisdicción.

El debate sobre el eventual ingreso de un nuevo municipio a la Región Metropolitana se encendió. Este esquema ordena cómo deben coordinarse decisiones clave entre Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios asociados, especialmente en movilidad, servicios públicos y proyectos ambientales.

El mecanismo exige la celebración de un cabildo abierto y la votación en el Concejo Municipal para aprobar la adhesión; de ese proceso depende que un municipio pase a integrarse a la Región Metropolitana y no al Distrito Capital. El procedimiento combina participación ciudadana y trámites administrativos que garantizan el debate local.

En el caso concreto, municipios como Soacha, Fusagasugá y La Calera ya han sido mencionados como candidatos naturales por su vecindad y dinamismo con Bogotá, pero ahora aparece otra opción: Fómeque, que se presenta como alternativa por su perfil rural y vínculos económicos con la capital.

Qué implica el ingreso a la Región Metropolitana para el municipio

La incorporación ofrece al municipio la posibilidad de acceder a inversiones en infraestructura, mejoras en vías y canales de comercialización que benefician la producción agrícola local. En concreto, entrar a la Región Metropolitana facilita el acceso a mercados de Bogotá y a programas coordinados de desarrollo territorial.

Además, la articulación promueve proyectos conjuntos en seguridad alimentaria y protección de ecosistemas, prioridades que muchos municipios priorizan ante retos ambientales y de sostenibilidad. Ese trabajo territorial permite planificar a escala regional y optimizar recursos.

El caso de Fómeque: pasos pendientes y expectativas

Fómeque, ubicado a 56 kilómetros al oriente de la capital, socializa su opción y prepara el cabildo abierto que definirá el rumbo. Su población, mayoritariamente rural, vería impactos en la mejora de vías y en la comercialización de productos agrícolas si se concreta la adhesión.

El director de la Región Metropolitana, Luis Lota, subrayó a Red+ la importancia de la participación: “Escuchar la voz de la gente es indispensable para tomar decisiones que fortalezcan el territorio”. Ese llamado a la consulta pública será determinante para que el Concejo Municipal presente y vote el proyecto de acuerdo que decidirá el futuro de la integración.

Cuáles son los beneficios de pertenecer a la Región Metropolitana

