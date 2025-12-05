Aerolíneas y un Gobierno abren una nueva megaterminal: un aeropuerto latinoamericano se prepara para ser el gran hub de la región.

La puesta en marcha del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima significa el inicio de una etapa en la que Perú busca consolidarse como un nodo estratégico en América. La terminal comenzó a operar a en junio, con la promesa de aumentar la capacidad y atraer más conexiones internacionales.

El proyecto responde a la necesidad de modernizar la infraestructura aeroportuaria de la capital. Con una inversión millonaria y nuevas pistas, las autoridades y la concesionaria esperan mejorar la experiencia del pasajero y ofrecer condiciones técnicas que favorezcan el tránsito y las conexiones de la región.

Infraestructura y capacidades

La nueva terminal suma una superficie amplia y decenas de puertas de embarque pensadas para un flujo mucho mayor de pasajeros y operaciones. La obra incluye una segunda pista que, combinada con la ya existente, permitirá coordinar despegues y aterrizajes para elevar la frecuencia de movimientos por hora.

El sistema de seguridad con tomografía 3D en el Jorge Chávez está alineado con los estándares internacionales más avanzados. Foto: lima-airport.com

Además de más espacio físico, la terminal incorpora equipos de inspección y controles migratorios automatizados que reducen trámites manuales y aceleran el tránsito. El antiguo aeropuerto quedará destinado a operaciones logísticas y mantenimiento, liberando antigua infraestructura para usos complementarios.

Riesgos y desafíos operativos

El calendario de apertura no estuvo exento de retrasos: la inauguración original prevista para diciembre fue postergada hasta junio para garantizar seguridad y un arranque ordenado. Persisten, sin embargo, cuestionamientos sobre puntos sin resolver, como la insuficiencia de espacio para funcionarios de Migración o la falta de acceso peatonal directo, que podrían generar cuellos de botella.

Los críticos advierten que la congestión vial en la zona y la necesidad de mejores accesos obligan a las autoridades a acelerar soluciones complementarias para evitar largas esperas y contratiempos que limiten el potencial de la nueva terminal.

Impacto regional y objetivos de tráfico

Según el ministro Raúl Pérez Reyes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”. La concesionaria aspira a multiplicar las conexiones y elevar el porcentaje de pasajeros en tránsito, transformando a Lima en un punto de enlace competitivo frente a hubs como Bogotá o San Pablo.

El objetivo operativo es ambicioso: maximizar la capacidad hasta cifras regionalmente comparables y atraer a aerolíneas que aprovechen la ubicación geográfica de Lima para optimizar rutas entre América del Norte y del Sur.