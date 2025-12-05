La potencia global que suma fuerza y preocupa a China y Rusia: este país latino lanzó un misil que puede neutralizar amenazas a 200 kilómetros

La amenaza de una Tercera Guerra Mundial se siente más inminente que nunca, dado el aumento de las hostilidades entre Rusia, Ucrania y diversas fuerzas europeas. En este contexto, el Kremlin ha emitido advertencias hacia Finlandia y Suecia, que ahora se enfrentan a la posibilidad de bombardeos, incluso de naturaleza nuclear.

La participación en la OTAN de Finlandia y Suecia, junto con la cercanía geográfica de Finlandia a Rusia, son consideradas como una grave amenaza para el país de Putin. Las negociaciones de paz con Ucrania no han mostrado avances significativos, lo que aumenta la inquietud en Europa y mantiene a Rusia en estado de alerta.

Rusia amenaza a Finlandia y Suecia con armas nucleares

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, ha señalado que Finlandia y Suecia, tras su incorporación a la OTAN, se han convertido en objetivos militares para Rusia. El ex Primer Ministro ruso subrayó que esta nueva posición dentro de un bloque considerado “hostil” habilita la posibilidad de ataques, incluso con armamento nuclear.

Ambos países nórdicos, que anteriormente mantenían una postura de neutralidad, han modificado su estatus geopolítico al integrarse en la Alianza. En este contexto, Rusia ha comenzado a reforzar su frontera con Finlandia y ha reactivado el Distrito Militar de Leningrado como respuesta directa al avance de la OTAN.

El terror de una guerra a gran escala en todo el mundo crece por los distintos conflictos abiertos (Fuente: inteligencia artificial).

Rusia responde al despliegue de tropas occidentales en Ucrania

El exministro de Defensa Sergei Shoigu advirtió que un despliegue de tropas occidentales en Ucrania podría provocar un enfrentamiento directo con Rusia. El experto enfatizó que tal eventualidad podría escalar hasta una guerra nuclear, incluyendo la reanudación de pruebas atómicas en el Ártico.

Shoigu cuestionó la idea de una “coalición de los dispuestos” promovida por el Reino Unido, señalando que esos contingentes serían percibidos como “fuerzas de ocupación”. Según su análisis, el conflicto en Ucrania se originó precisamente por el intento de la OTAN de establecer infraestructura militar en un territorio que Rusia considera parte de su historia y soberanía.

La invasión rusa a Ucrania es uno de los principales focos de tensión en el mundo (Fuente: archivo).

Putin desestima plan de paz y sigue ofensiva en tregua

Rusia rechazó el primer plan de paz presentado por Estados Unidos, el cual proponía la congelación del frente de batalla y el reconocimiento del control ruso en Crimea. Moscú establece condiciones drásticas, que incluyen la renuncia de Zelensky y la aceptación de su soberanía sobre los territorios anexados.

A pesar de que Putin anunció un alto el fuego del 8 al 10 de mayo en conmemoración del Día de la Victoria, Ucrania y diversos analistas han calificado esta medida como una táctica engañosa. La misma noche del anuncio, Rusia lanzó más de 100 drones contra varias regiones ucranianas, lo que resultó en numerosas víctimas civiles.