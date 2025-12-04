Ya se confirmó el último feriado del año: será antes de Navidad e incluirá un fin de semana largo para toda la población.

Cierran todas las escuelas en todo el país: Gobierno decretó que no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria

El Gobierno de Colombia confirmó que el próximo lunes 8 de diciembre será feriado nacional por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, una de las fechas religiosas más tradicionales del país. La jornada está incluida en el calendario oficial y permitirá que millones de personas disfruten de un fin de semana largo antes de Navidad.

Este descanso se ha convertido en una referencia obligada para quienes planean viajes, reuniones familiares o actividades culturales en la recta final del año. Al coincidir con un lunes, el feriado se suma al sábado y al domingo previos, configurando el último puente festivo del calendario 2025.

Con la llegada del último tramo del año, muchos colombianos se preguntan cuándo tendrán su próxima oportunidad de descanso extendido y cómo organizar sus agendas antes de las celebraciones navideñas. El feriado del 8 de diciembre aparece como la última ventana para un fin de semana largo antes del 25 de diciembre.

Feriado confirmado en Colombia. (Fuente: archivo)

Atención: cuándo será el próximo feriado en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno, el lunes 8 de diciembre será jornada de descanso obligatorio en todo el país por el Día de la Inmaculada Concepción. Este feriado, de carácter religioso, no se traslada bajo la Ley Emiliani y mantiene su fecha original, lo que en 2025 permite un puente de tres días entre el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8.

La fecha está asociada a celebraciones como alumbrados, procesiones y actividades propias del inicio de la temporada decembrina. Además, se conecta con el Día de las Velitas, que se vive la noche del 7 de diciembre y marca simbólicamente el arranque de la Navidad en gran parte del territorio nacional.

El Gobierno de Colombia definió así el esquema de descansos oficiales para el cierre del año, combinando tradición religiosa, actividades familiares y dinamismo turístico en distintas regiones del país.

Este asueto representará el último fin de semana largo del 2025, ya que el siguiente feriado, correspondiente a la Navidad del 25 de diciembre, no generará puente festivo por caer en día jueves.

En diciembre también habrá celebraciones: qué actividades se esperan

Durante el puente del 8 de diciembre, se espera un aumento en los desplazamientos por carretera y en las reservas de hoteles y destinos turísticos. Ciudades y municipios organizan festivales de luces, ferias locales y eventos religiosos que atraen tanto a residentes como a visitantes.

En paralelo, muchas familias aprovechan el último fin de semana largo del año para adelantar compras navideñas, decorar sus hogares y participar en novenas anticipadas o encuentros comunitarios. La combinación de descanso y tradición convierte este feriado en uno de los más esperados del calendario.

Como ocurre en otros festivos nacionales, las entidades públicas, bancos y muchas empresas privadas permanecerán cerradas durante el lunes 8 de diciembre. Sin embargo, los cajeros automáticos (ATMs) y los canales de banca en línea seguirán operativos para realizar pagos, transferencias y otras transacciones básicas.

Cuáles son los feriados que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial, estos son los últimos feriados del año en Colombia: