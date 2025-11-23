El Gobierno confirmó un nuevo feriado en todo el país y habrá un último fin de semana largo antes de Navidad.

Se despide uno de los supermercados históricos de Colombia: todas sus sedes están clausuradas

En esta noticia Atención: cuándo será el nuevo feriado y por qué da puente

Colombia tendrá un último fin de semana largo antes de Navidad gracias al feriado de diciembre. El próximo descanso nacional corresponde al Día de la Inmaculada Concepción, una fecha fija del calendario colombiano que en 2025 cae lunes 8 de diciembre, lo que permite tres días seguidos de pausa para trabajadores y estudiantes.

Con el cierre del año acercándose, muchas familias y viajeros revisan el calendario para saber cuál será el siguiente puente y cómo aprovecharlo. En esta etapa de diciembre, el país solo conserva dos festivos y uno de ellos se convierte en el último puente oficial del 2025.

Atención: cuándo será el nuevo feriado y por qué da puente

El 8 de diciembre es una celebración religiosa tradicional en Colombia y no se traslada por la Ley Emiliani porque siempre se conmemora ese día. Este año coincide naturalmente con lunes, así que el descanso queda conformado por:

Sábado 6 de diciembre

Domingo 7 de diciembre

Lunes 8 de diciembre (feriado nacional)

Durante ese fin de semana extendido, lo habitual es que bancos, oficinas públicas y centros educativos suspendan atención presencial el lunes, mientras continúan funcionando los servicios digitales y canales virtuales.

Nuevo feriado que podrán disfrutar todos los habitanes del país. Foto: Archivo

Qué otros festivos quedan antes de terminar 2025

Después del puente de la Inmaculada Concepción, el calendario colombiano solo tendrá un día festivo más en el año. Por eso, este descanso de diciembre es visto como la última oportunidad de un receso largo antes de las fiestas.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (último fin de semana largo del año).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional sin puente).

Con ese panorama, el feriado del 8 de diciembre concentra la mayor parte de planes de viaje y reuniones familiares previas a la temporada navideña.