El presidente Gustavo Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación inmediata de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, luego del rechazo del Congreso a la Reforma a la Salud. La medida busca proteger la estabilidad fiscal del país y evitar que recursos públicos sean utilizados para cubrir deudas de empresas privadas del sector, que ascienden a 50 billones de pesos. El mandatario recalcó que el Gobierno no asumirá la deuda histórica de las EPS, argumentando que transferir estos recursos sería un riesgo para la economía del país. La decisión se toma tras la suspensión del Decreto 0182 de 2026, que buscaba reorganizar territorialmente a los afiliados y optimizar la operación de las EPS, y que fue bloqueado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Además, Petro anunció que la Reforma a la Salud será presentada nuevamente ante el nuevo Congreso cuando inicien las sesiones ordinarias el próximo 20 de julio de 2026, junto con la Reforma Tributaria. Esta estrategia busca mantener la agenda legislativa del Gobierno y ofrecer una nueva oportunidad para implementar cambios en el sistema de salud, pese a los obstáculos recientes en el Parlamento. Durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026, Petro instruyó a los ministros de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de todas las EPS que se encuentren en quiebra. La medida se tomó luego de que el Congreso rechazara el proyecto de reforma que contemplaba un salvavidas financiero para estas entidades, impidiendo que el Gobierno transfiriera recursos públicos a empresas privadas. El mandatario recalcó que asumir la deuda histórica de 50 billones de pesos sería un riesgo para la estabilidad fiscal de Colombia. “Es mejor que se liquiden las EPS en quiebra; de esta forma, no producimos un daño a la economía del país ni a los recursos públicos”, afirmó Petro durante la reunión ministerial. El jefe de Estado confirmó que la Reforma a la Salud será radicada nuevamente ante el nuevo Congreso, junto con la Reforma Tributaria, cuando inicien las sesiones ordinarias el próximo 20 de julio. Petro enfatizó que el resultado de estas iniciativas dependerá de la composición del Parlamento y del electorado, ofreciendo una nueva oportunidad para avanzar en la agenda de reformas del Gobierno. La medida busca garantizar la eficiencia en la prestación de servicios de salud y reordenar el sistema de EPS en el país, con el objetivo de optimizar la atención a los usuarios. Según el Ejecutivo, el nuevo proyecto incorporará lecciones aprendidas de la caída de la reforma anterior, ajustando aspectos financieros y administrativos. La liquidación de EPS tiene como antecedente una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026. Dicho decreto buscaba reordenar territorialmente a los usuarios y mejorar la eficiencia operativa de las EPS, permitiendo un traslado masivo de afiliados y optimizando la prestación de servicios. Petro señaló que la suspensión del decreto impidió una solución administrativa para mejorar la eficiencia de las EPS. “El Tribunal bloqueó la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, generando que muchas entidades se encuentren actualmente en quiebra”, afirmó el presidente, responsabilizando a la falta de aprobación legislativa por la crisis del sector. El presidente Petro aclaró que la quiebra de las EPS no es consecuencia de la gestión del Gobierno. Según el mandatario, el Estado ha destinado recursos históricos al sector y no es responsable de la mala administración de los dueños privados. Además, instó a evitar rescates financieros para los propietarios de EPS, acusando irregularidades en el manejo de recursos de salud durante décadas. Respecto a la Nueva EPS, Petro puntualizó que el Estado es propietario del 50 % de la entidad, por lo que corresponde recibir pagos que podrían afectar su proceso de liquidación. Esto implica que la Nueva EPS podría no estar en causal de liquidación y salir de la intervención, diferenciándola de otras EPS privadas que serán liquidadas. El presidente Gustavo Petro confirmó durante un consejo de ministros que la Reforma Tributaria será presentada nuevamente como proyecto de ley el próximo 20 de julio de 2026, tras el bloqueo institucional que, según él, enfrenta su Gobierno en el Congreso. El mandatario argumentó que la medida busca dar continuidad a la agenda legislativa y ofrecer una nueva oportunidad para implementar cambios en el sistema fiscal del país, a pesar de la negativa parlamentaria en sesiones anteriores. Durante su intervención, Petro también abordó otros temas críticos, entre ellos la situación de las EPS en quiebra, reiterando que el Estado no asumirá la deuda histórica de 50 billones de pesos y que las entidades en crisis serán liquidadas. El jefe de Estado calificó la medida como necesaria para proteger la estabilidad fiscal de Colombia y enfatizó que sus políticas no son responsables de la mala gestión de las EPS privadas, señalando que se ha dado apoyo financiero sin precedentes al sector salud.