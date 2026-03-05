El sistema de salud colombiano podría atravesar uno de los cambios más profundos de los últimos años. Un documento preliminar elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social y entregado a la Superintendencia Nacional de Salud plantea un nuevo mapa territorial para la operación de las EPS en el país. El informe propone reorganizar la presencia de las aseguradoras en función de criterios como la población, la dispersión geográfica y la capacidad de los servicios de salud disponibles en cada región. Bajo este esquema, algunas entidades tendrían presencia ampliada en gran parte del territorio, mientras otras verían reducida su operación. Entre los cambios más relevantes aparece el crecimiento territorial de Nueva EPS, que ya se encuentra intervenida por el Gobierno y que podría consolidarse como la principal aseguradora del sistema de salud colombiano si se implementa el nuevo modelo. El informe forma parte de un proceso de reorganización del aseguramiento en salud que responde al Decreto 0182 de 2026. Esta normativa establece un nuevo modelo basado en criterios territoriales y poblacionales para determinar qué EPS pueden operar en cada municipio. El objetivo es adaptar el sistema a las realidades regionales del país. En zonas con menor población o con limitaciones en la infraestructura de salud, el modelo propone concentrar la operación en menos aseguradoras para garantizar la sostenibilidad del servicio. Según el documento, entidades como Savia Salud, Coosalud y Salud Total también figuran habilitadas en numerosos municipios, lo que las posiciona entre las EPS con mayor presencia territorial dentro del sistema. Uno de los datos más llamativos del informe es la expansión territorial prevista para Nueva EPS. Según el documento preliminar, esta entidad aparecería autorizada para operar en 504 municipios, lo que representa aproximadamente el 45% del total de municipios de Colombia. Esta amplia presencia podría consolidarla como el principal asegurador del sistema de salud colombiano. Sin embargo, el crecimiento también ocurre en medio de cuestionamientos por el aumento de quejas relacionadas con la atención médica y la entrega de medicamentos. El documento también muestra cambios concretos en ciudades específicas. Por ejemplo, en Popayán dejarían de operar EPS Sanitas y EPS Sura, mientras que continuarían prestando servicios Nueva EPS, Asmet Salud y SOS EPS. El documento también anticipa modificaciones relevantes en algunos departamentos del país. En Antioquia, por ejemplo, las aseguradoras con mayor presencia serían Nueva EPS y Savia Salud, que concentrarían gran parte de la afiliación. En el caso de Casanare, el informe señala que en 15 de los 19 municipios solo estarían disponibles dos entidades: Capresoca y Nueva EPS. Este tipo de configuraciones responde a la lógica del nuevo modelo territorial, que busca reducir la cantidad de aseguradoras en municipios pequeños o con baja población, donde mantener múltiples EPS podría resultar inviable desde el punto de vista operativo. A pesar de los detalles revelados en el informe, el Gobierno colombiano aclaró que se trata de un documento preliminar compartido con la Superintendencia Nacional de Salud. Esto significa que su contenido todavía podría sufrir ajustes antes de que se adopten decisiones definitivas sobre la reorganización del sistema de aseguramiento. Sin embargo, el documento ya permite anticipar un posible rediseño del mapa de las EPS en Colombia, con cambios que podrían transformar la distribución de las aseguradoras y la forma en que millones de ciudadanos acceden a los servicios de salud en todo el país.