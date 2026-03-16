La discusión política rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia ya comienza a intensificarse. En las últimas horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió públicamente al senador y candidato Iván Cepeda después de que este describiera al departamento con expresiones que generaron fuerte rechazo entre dirigentes regionales. La controversia se originó tras una intervención de Cepeda en Medellín, donde hizo una referencia crítica al pasado político del territorio. Sus declaraciones provocaron una rápida reacción del mandatario regional, quien defendió la identidad del departamento y rechazó lo que consideró un ataque injustificado contra Antioquia y su historia. En un video difundido en redes sociales, Rendón envió un mensaje directo a los ciudadanos del departamento y cuestionó las palabras del senador. El gobernador aseguró que las críticas hacia la región responden a motivaciones políticas y buscó reforzar el orgullo regional en medio del debate nacional. El pronunciamiento se produjo mientras el país entra en una etapa de mayor polarización previa a las elecciones de 2026, en las que Cepeda ya oficializó su aspiración presidencial junto a la senadora indígena Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial. Rendón rechazó con firmeza las afirmaciones del senador y defendió el carácter de los habitantes del departamento. En su mensaje afirmó que los cuestionamientos hacia Antioquia provienen de prejuicios políticos y de una visión distorsionada de su historia. Durante su intervención aseguró: “A mis paisanos decirles que los ataques a nuestra región son producto del odio y la ignorancia, del resentimiento y ruindad”. También subrayó que el departamento se ha construido a partir del trabajo y la resiliencia de sus ciudadanos frente a décadas de violencia. El mandatario regional insistió en que la identidad del territorio no puede reducirse a los episodios más dolorosos de su pasado. En esa línea expresó una frase que rápidamente se difundió en el debate político: “Y así los mortifique: Antioquia está de pie”. Frente a las críticas surgidas tras su intervención, Cepeda defendió sus declaraciones y afirmó que su mensaje fue interpretado de manera equivocada por sectores políticos que buscan debilitar su candidatura presidencial. El senador sostuvo que existe una estrategia de desinformación impulsada por sus opositores. Según afirmó, “como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”. Cepeda explicó que su comentario hacía referencia a un análisis histórico de los años ochenta y a las alianzas políticas y económicas que, según su interpretación, marcaron ese periodo. Sin embargo, también aseguró haber reconocido los cambios que ha vivido la región y destacó la capacidad de transformación de la sociedad antioqueña al señalar: “Han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder”.